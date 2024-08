Be se debilita antes del Desafío a Muerte: "Tenía ganas de golpearme con el cajón"

Los integrantes del equipo Tino empiezan a sufrir las consecuencias del castigo de estar dentro de cajones en el Desafío 2024, por lo que cuentan cómo se sienten al respecto, siendo Be el más afectado en diversos aspectos.

En medio de la noche, James, el Desafiante de la Semana, aprovecha para preguntarle al convocado por Natalia acerca de este reto y si considera que esto lo debilita para el Box Negro, ante lo que caleño le responde: "al no tener movilidad vamos a estar tiesos para mañana, entonces nos estamos debilitando, y también mentalmente, porque esto es cansón".

Sumado a esto Be destaca que: "la muerte es una competencia que preocupa porque si uno no la da va para afuera", por lo cual el invitado está de acuerdo con su opinión, ya que el no saber ni qué hora es ni en qué momento les quitarán el castigo hace que las cosas sean más complicadas de llevar antes de enfrentarse en una pista en lo que todo puede pasar.

El esteticista aprovecha también para preguntarle a Madrid cómo está lidiando con tener ese cajón tanto tiempo, a lo que ella resalta que está en la etapa de aceptación, mientras que permanece acostada y con la pañoleta en los ojos para lograr descansar.

Al escuchar esto, Be asegura que él todavía no se ha podido adaptar ni entender lo que está sucediendo. James, por su parte, cuenta que él debería estar de fiesta, bailando y disfrutando el poder estar en la Ciudadela al lado de sus compañeros de escuadra.

El compañero de Natalia, en medio de la pena que lo aqueja, afirma: "me está doliendo hasta la columna con ese chaleco, estar aquí le da una impotencia mentalmente, ahorita tenía unas ganas de golpearme con el cajón, no sé como pegarle al piso".

Si de dolores se trata, Alejo tiene las manos acalambradas, Be siente el hombro derecho destrozado y Madrid dice que quiere que su cuerpo aguante, pero en realidad todos en el equipo Tino están pasando un mal momento.

