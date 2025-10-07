Avance Desafío Siglo XXI: en esta etapa, el que gane se queda con toda la comida

¿El resultado de una prueba podría cambiar el juego de un equipo para siempre? Debes estar muy atento a este nuevo episodio.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.