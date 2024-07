Alejo, del Desafío, relató que atravesó por problemas de drogadicción: "me salvaron la vida"

Una de las ventajas de la convivencia en el Desafío es el poder conocer más sobre la historia de vida de los participantes, por lo cual en esta oportunidad fue Alejo el encargado de abrir en profundidad su corazón para contar un difícil momento que vivió en su adolescencia.

Te puede interesar: Así se ve Alejo, del Desafío, manejando el balón de fútbol: El Súper Humano fue arquero

Alejo, del Desafío, y su problema con las drogas

Aprovechando el tiempo que están en Playa Baja, este participante les contó a sus compañeros de Omega la dura historia de vida que tuvo durante su adolescencia, siendo Karen la más pendiente a su relato, ya que el resto estaba tratando de conciliar el sueño.

Alejo empezó diciendo: "yo jugaba fútbol y estaba en la Selección Colombia sub-15, pero a mí no me llevaron a ese preciclo porque el técnico me había pillado muy gamín, a mí me gustaba mucho ir a ver este deporte y yo en un estadio conocí muchos vicios y drogas, él sabía que yo no iba a pasar los exámenes médicos".

Conoce más: Luisa responde al comentario de Alejo sobre su relación con Marlon, ¿le confesó eso?

En este punto, el participante reconoció que no solo no estaba con las mejores compañías, sino que al tener plata en sus manos consideraba que podía hacer de todo, sin medir consecuencias: "yo lavaba buses, el de mi papá, mi abuelo y el de otro señor que parqueaba en el garaje, entonces yo me mantenía con dinero y a mí me pagaban 300 mil pesos mensuales de auxilio en el equipo en el que jugaba. Yo a esa edad me creía el mejor".

Publicidad

Seguido a esto, Alejo comentó que además para esa época dejó de estudiar y de entrenar, para luego escaparse de su casa, involucrándose en malos caminos. No obstante, resaltó que los de la escuadra en la que practicaba lo estaban ayudando para sacarlo de eso y que sus papás lo reprendieron e hicieron todo lo necesario: "me salvaron la vida".

Lee también: Renzo opina de la estrategia de Alejo tras ser eliminado del Desafío: "no vendió al equipo"

Alejo reconoció que por culpa de esto terminó en un centro de rehabilitación, en donde estuvo un año con 80 habitantes de calle: "yo me arruiné mi carrera futbolística, por así decirlo, pero después de eso, más gato me volví para el fútbol. Tuve otro momento de resplandor, pero no se dio".

Publicidad

En conclusión, este bartender consideró que esto fue parte de su inconsciencia y la edad en la que estaba, exaltando que ahora piensa que está llevando a cabo la vida de sus sueños.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.