Renzo opina de la estrategia de Alejo tras ser eliminado del Desafío: "no vendió al equipo"

Sin duda alguna, en temas de convivencia en este Desafío 2024, la relación entre los integrantes de Omega y Beta es cada vez peor, pues pasaron de ser aliados a unos enemigos declarados no solo en las decisiones del juego, sino en la manera de afrontar las pistas entre sí, dado que hasta las amistades que antes existían ahora están en la cuerda floja. Es por ello que aprovechamos una charla con Renzo, eliminado del reality, para que nos diera su opinión al respecto.

Y es que este barranquillero era uno de los más envueltos dentro de estas discusiones, además, estuvo de la mano de Alejo cuando este capitán optó por pedirles a sus rivales que le pusieran al chaleco a miembros de su propio equipo como Campanita y Kratos.

Te puede interesar: Renzo, exparticipante del Desafío, reaccionó a la comparación que hicieron de su exnovia y Beba

Renzo habla de la estrategia de Alejo en el Desafío

Dado que este eliminado se convirtió en uno de los más cercanos al capitán de Omega y era parte fundamental de su modo de juego dentro de la Ciudadela, nos cuenta lo que realmente contempla de esto y lo que ha analizado ahora que esta fuera del programa.

"Yo pienso que cada cabeza es un mundo, él tendrá sus razones y ya poseerá un momento para venirlas a explicar, sin embargo, no me tomo nada personal, sé que está llevando a cabo su plan y que quiere poner su nombre en esa copa", exalta Renzo, quien considera que es algo normal que se da mientras se está dentro de la Ciudadela.

Conoce más: Renzo les responde a los que dicen que “era burlón y charlatán” en el Desafío 2024

Publicidad

Es importante tener en cuenta que este exparticipante siempre supo de los movimientos de su compañero y de gran parte de las conversaciones que mantuvo con sus rivales para lograr que Omega se quedase con los considerados más fuertes.

No obstante, la salida de Renzo fue inesperada, puesto que se debieron enfrentar entre sí en el Box Negro y no habían contemplado que Beta los pusiera a sacarse en el Box Negro. Frente a esto, el barranquillero opina el hecho de que el paisa se haya quedado: "me siento feliz de que esté allá. Siento que de cierta manera no vendió al equipo, pero cada quien tendrá su forma de pensar o ver las cosas".

Lee también: Luisa explica qué sintió realmente con Alejo cuando compartían en el Desafío

Publicidad

Para finalizar, el eliminado hace énfasis en que tampoco siente culpa por las decisiones tomadas dentro del Desafío 2024, ni el haber apoyado a Alejo: "yo me voy tranquilo, sé que él no hubiera hecho lo mismo conmigo; demostramos una amistad desde el comienzo hasta el final y yo sé que puede llegar a ser el ganador".

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.