Aleja mostró las conversaciones con Sensei en las que le pedía saldar la deuda del carro

Sensei estuvo como invitado en el podcast de Caracol Televisión y el Desafío El Sentenciado, en el que no solo se refirió a su vida personal, sino también a todo lo que vivió a raíz de su participación en el reality de los colombianos. Uno de los temas que más llamó la atención de los seguidores de la producción fue la deuda que tiene con Aleja debido a un accidente que presentaron.

Es necesario mencionar que en febrero de 2024, la ganadora de la producción en 2023 informó en La Red que protagonizaron un incidente en la carretera cuando se dirigían de Villavicencio a Bogotá y que Sensei era quien iba conduciendo el carro. El exparticipante aseguró que esto no se trataba de un préstamo, sino de un favor, y añadió que le pidió a su colega cobrar el seguro del vehículo para él pagarle el excedente.

Mira también: Sensei revela la suma que le iba a dar a Aleja por el accidente en su carro, ¿por qué no ha pagado?

Sin embargo, esto no se pudo concretar debido a que ella deseaba comprar un Mazda 3 automático, cuando el que resultó dañado fue un Spark GT 2017.

Aleja le responde con contundencia a Sensei

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Aleja se pronunció acerca del tema, pues mostró las conversaciones que tuvo con el exdesafiante en las que le solicitaba el dinero para poder hacer la compra. Los chats tienen fecha del 20 y 23 de febrero, así como también del 2, 3 y 4 de marzo.

No te pierdas: Guajira le responde a Aleja tras decir que Kevyn ganó el Desafío 2024 por "suerte"

Aleja, del Desafío, expuso conversaciones con Sensei. Foto: Instagram @alejamartinez_s

Publicidad

Allí se puede observar cómo le escribió insistentemente al deportista de OCT para solucionar el tema; no obstante, no recibió ningún tipo de respuesta. Posteriormente, la mujer mencionó que quería dar por terminado este tema de conversación:

Aleja, del Desafío, expuso conversaciones con Sensei. Foto: Instagram @alejamartinez_s

"Mi única intención es aclarar lo que él dice, ya es tema pasado y lastimosamente me tocó perder y seguir... De eso se trata la vida y también me enseñó que las personas no son como dicen ser", señaló.

Te puede interesar: Aleja, ganadora del Desafío, envió una reflexión tras la muerte de Maryan Gómez e hizo una promesa

Publicidad

Las reacciones por parte de sus admiradores no se han hecho esperar en sus posts: "Aleja me demostró lo importante que es no borrar chats", "que Sensei manda a decir que lo de Aleja y Yan está en una inversión, esa plata está protegida", son algunos de los mensajes que se destacan.