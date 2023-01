Macris, del Desafío, revela si su lesión en el pie fue real o puro “teatro”

Macris , la última mujer del equipo Costeños en abandonar la competencia ha sido bastante criticada en redes sociales tras llegar a la etapa de Fusión , pues muchos consideran que su desempeño no era suficiente como para estar entre los mejores del Desafío Súper Humanos XV años.

A la barranquillera le sorprendió bastante salir de la competencia y encontrarse con una gran cantidad de mensajes negativos y hasta insultos en su cuenta de Instagram. Sin embargo, sabe que todo esto hace parte del juego e invita a quienes la juzgan a que se pongan en sus zapatos.

“Me han dado muy duro en redes, pero los que me critican me siguen igual. Hay gente que le gusta lo que haces, hay gente que no, pero eso no me afecta. Yo todos los comentarios los recibo con cariño”, aseguró la deportista a Caracoltv.com.

Admite que jamás se fue en “coche” como muchos creen y que todo aquel que no ha vivido una experiencia como el Desafío no la debería juzgar, pues no sabe qué es dormir en tablas, aguantar hambre y convivir con gente que no conoce.

“Invito a que se tomen el tiempo de analizar y que sean conscientes de que no todo puede ser perfecto. No hieran a una persona que no conocen, porque no saben el daño que le pueden causar con sus palabras”, agregó.

La modelo y exreina sabe que cometió errores como demostrar inseguridad cuando sus compañeros no confiaban en ella y está segura de que su lesión en el pie también influyó en que no rindiera igual.

¿Realidad o ficción?

Gran parte de sus compañeros en el Desafío la criticaron porque supuestamente se escudó en el dolor del pie para para avanzar en el juego.

Pero Macris se defiende diciendo que jamás actuó y todo su dolor fue sincero. Simplemente no era una molestia permanente y solo se le activaba cuando hacía mucho esfuerzo.

“Me llevaron a la clínica, me hicieron una radiografía y no salió nada. El médico dijo que era un problema de tejido blando y solo se recuperaba con quietud. Cuando no me movía, se me quitaba el dolor, entonces cuando hacía las pruebas y apoyaba el pie se me inflamaba. Yo no iba a estar todo el tiempo cojeando para que la gente fuera feliz”, concluyó.

Por: Carolina Vergara / Periodista Caracol Televisión

