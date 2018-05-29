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Caracol TV  /  Desafío XV Años  / Fotos: El infierno de Osmín sí es tan cruel como lo pintan

Fotos: El infierno de Osmín sí es tan cruel como lo pintan

Caracoltv.com estuvo en el territorio al que más le temen los participantes de esta edición del Desafío: el infierno. No te pierdas estos detalles que no se ven en pantalla.

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Carolina Vergara / Caracol Televisión

CARLOS RIOS
Actualizado: mayo 29, 2018 08:15 PM
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