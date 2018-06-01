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Exclusivo: Las maravillas de Playa Oro que no alcanzas a ver en pantalla El 'Lente espía' de Caracoltv.com estuvo en el mejor territorio del Desafío Súper Humanos XV años y captó de cerca este paraíso. Aquí las mejores fotos.