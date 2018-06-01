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Caracol TV  /  Desafío XV Años  / Exclusivo: Las maravillas de Playa Oro que no alcanzas a ver en pantalla

Exclusivo: Las maravillas de Playa Oro que no alcanzas a ver en pantalla

El 'Lente espía' de Caracoltv.com estuvo en el mejor territorio del Desafío Súper Humanos XV años y captó de cerca este paraíso. Aquí las mejores fotos.

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Fotos: Los detalles de Playa Oro que no alcanzas a ver en pantalla

CARLOS RIOS

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CARLOS RIOS

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Carolina Vergara / Caracol Televisión

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CARLOS RIOS

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Carolina Vergara / Caracol Televisión

CARLOS RIOS
Actualizado: junio 01, 2018 04:06 PM
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