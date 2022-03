¿Nuevo romance a la vista? Duván y Porto causaron sospechas en sus compañeros

Durante el evento especial para celebrar el inicio del Desafío , los participantes pudieron convivir entre todos, bailar y conocerse un poco más, por lo que Duván , del equipo Gamma, y Porto , del equipo Alpha, aprovecharon para disfrutar juntos.

Luego de ver esa cercanía, en la casa Alpha molestaron a Porto mientras desayunaban y empezaron a hacerle varias preguntas para saber lo que realmente había pasado, por lo que ella respondió: "¿quién es Duván?", en medio de una risa escondida.

Con gran complicidad, Beto le dijo que no había nada de malo en enamorarse, sin embargo, ella no dudó en cuestionar para qué lo iba a hacer.

En medio de estas chanzas, también imaginaron cómo sería una relación de una casa a otra, teniendo en cuenta que debe mantenerse una estrategia contra los rivales."Si sentenciamos a Duván, no se vaya a poner a llorar" añadió Beto.

Tras las insistencias, Porto reveló que solamente él había sido coqueto, que se le había acercado, pero no había intentado nada más. "Dejen a Duvan quieto allá en su casa y a mí me dejan relajada me hacen el favor", resaltó.

La cereza del pastel estuvo cuando Andrea le preguntó a la Súper Humana si había tenido buenos parejos de baile, ya que destacó sus pasos en la pista, por lo que ella, acompañada del coro de sus compañeros, dijo que Duván fue uno de ellos, lo que causó que todos en medio de risas recordaran el momento.