"Me mostré tal y como soy": Juan David se pronuncia tras su salida del Desafío The Box Este súper humano reconoce que en algunos momentos no le fue tan bien como hubiese querido, pero que todo fue por falta de confianza y que la adrenalina le jugó una mala pasada. Además, revela cuánto peso perdió durante la competencia y cuáles son sus planes a futuro.