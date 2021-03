Lo que no se vio en el décimo capítulo del Desafío The Box: momentos previos a la temida 'Muerte' No cabe duda de que la llegada del Desafío a Muerte llena de tensión y miedos a todos los equipos, pues, aunque algunos digan que no le temen, las exigentes pruebas y el riesgo de perder a alguno de sus compañeros pone a todos muy nerviosos. Todos los detalles aquí en #DetrásDeCajas.