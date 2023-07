Ricky, del Desafío The Box 2023, responde a las críticas y habla sobre su mala relación con Guajira

Uno de los participantes que más dio de qué hablar a lo largo de su paso por La Ciudad de las Cajas, fue Ricky, pues su "mala suerte" en el Desafío The Box 2023 y su personalidad lo llevaron a asumir con excelente sentido del humor el hecho de no probar bocado durante varios ciclos o tener cualquier tipo de comodidad dentro de su grupo.

En diálogo con Caracolttv.com, el Súper Humano responde a las críticas que más ha recibido desde que abandonó la competencia:

¿Ricky es un falso?

El desafiante asegura que los participantes están conviviendo durante las 24 horas horas del día, de manera que es muy difícil resumir todo lo que hacen en un solo capítulo.

"Yo con mi equipo siempre fui transparente, siempre dije las cosas como eran, pero de pronto no me expresaba bien. Si de pronto decía en algún momento 'no, yo no hablé con tal persona' y después decía 'no, muchachos, yo no hablé de tal cosa, pero sí hice esto, esto' y expliqué las situaciones. Eso no se vio y pues desgraciadamente quedé como el falso", señala.



¿Cuánto tiempo duró sin comer?

El exparticipante comenta que, contrario al proceso por el que atravesaron sus compañeros en el reality, él tuvo una muy mala racha los días que estuvo en Tobia, Cundinamarca, de manera que pudo disfrutar de la comida únicamente cuando había Desafío a Muerte y los desafiantes regresaban a sus casas para alimentarse con los productos que estaban en la alacena.

"Es en serio, pasé 14 ciclos sin comer y no nos dan ni un maní, no nos dan nada. O sea, es un ayuno infinito. Duré 14 ciclos sin comer, fueron seguidos (...) Fui el único participante que llegó a una instancia alta y no comió, de resto todos tuvieron el beneficio de comer", expresa.



¿Cómo fue su relación con Guajira?

Finalmente, Ricky afirma que su relación con la finalista no fue la mejor de todas, pues aunque se conocían desde hacía bastante tiempo, siente que nunca terminó de compaginar con ella hasta el punto que deseó no tener que volver a compartir con ella en un mismo equipo.

"El primer Beta fue desastroso, no hablábamos, nos iba mal en todo, no coordinábamos y era porque Guajira siempre se aislaba, se ponía a hablar quién sabe qué cosas, uno no sabía y pues no sentía un ambiente así tensionante. Cuando ya se fue y volvió, decía 'ojalá no me toque en el mismo equipo', es una mujer que me parece que tiene una energía que no va conmigo", finaliza.