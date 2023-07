Flaca revela quién es el hombre y la mujer que le parecen más atractivos del Desafío The Box 2023

A propósito de la gran final del Desafío The Box 2023 , Flaca participa en una dinámica con Caracoltv.com para hablar de los momentos más divertidos y de las personas más graciosas que conoció dentro de La Ciudad de las Cajas. Inicialmente, la joven se refiere a cuál fue la mejor noche que pasó en Tobia, Cundinamarca.

"Creo que fue la noche donde los chicos se tuvieron que disfrazar de mujeres, ese día fue el día que más me he reído en el Desafío yo creo", menciona de manera jocosa. Posteriormente, afirma que sin lugar a dudas la prueba que más atesora en su corazón y en su mente fue cuando tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades físicas para el Box Amarillo.

"El día que tuvimos que cargar los siete troncos las mujeres, Esa prueba fue dura, pero al mismo tiempo nos hizo medir y demostrar las capacidad que teníamos cada una de las mujeres", señala.

¿Quiénes son los más atractivos del Desafío The Box 2023?

Según Flaca, la mujer más bonita de la competencia es Saskya, mientras que el hombre más atractivo es Iván, a quien también eligió en caso de volver a participar en el reality de los colombianos para dormir con alguien con quien tenga una buena conexión.

Finalmente, la desafiante agrega que sus favoritos para ganar esta nueva edición del Desafío The Box 2023 y escribir sus nombres en la gran copa son Yan, con quien protagonizó una polémica luego de visitar El Cubo, y Guajira, excapitana de la casa Gamma.



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.



