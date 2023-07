Desafío The Box: La Flaca responde si será amiga de Mai y Guajira tras alegrarse por su salida

Sin lugar a dudas uno de los momentos más polémicos que protagonizaron Mai y Guajira durante su paso por La Ciudad de las Cajas fue cuando le aseguraron a Yan que se sentían un poco más tranquilas al saber que La Flaca había salido del Desafío The Box 2023 luego de enfrentarse en el Box Negro.

En diálogo con Caracoltv.com, la Súper Humana reveló si seguiría con la amistad que conformó con la exparticipante y con la finalista del reality de los colombianos:

"Sí, la verdad es que sí, con ellas tuve una relación súper bonita, me entendí súper bien, es evidente que con Mai mucho más y también entiendo que son cosas del juego. Claro que uno a veces en medio de la presión y como de querer estar en la final dice y siente muchas cosas, pero la verdad no me dio rabia ni me dieron como sentimientos de haber escuchado eso, no porque es entendible en medio de una competencia", expresa.

¿Le dejaron fácil a Guajira su llegada a la gran final?

En este punto, la exparticipante afirma que no tiene idea si Guajira tuvo intenciones de manipular al grupo para lograr avanzar en competencia; sin embargo, aclara que le parece válido que cada desafiante tenga una estrategia individual para sobresalir entre el resto de sus compañeros.

"La verdad eso no lo sé, si fue una estrategia de ella pues la hizo muy bien, pero en su momento yo no lo sentí así la verdad, sentía más, no sé, como el apoyo de ella y como te digo, todos queremos llegar a la final y si cada uno tiene una estrategia individualmente, pues no se puede hacer nada", comenta.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



