El Padre Torvic dividió opiniones entre los participantes del Desafío tras bailar reguetón

El cierre del primer capítulo del Desafío The Box dejó un abrebocas de lo que fue la fiesta con la que oficialmente se celebró el inicio de la competencia, pero el segundo fue el que reveló las opiniones que desató entre los Súper Humanos.

Lleno de alegría el Padre Torvic bailó y disfrutó la noche a más no poder, por lo que cuando bailó regueton, rodeado de varias de las competidoras, generó una gran sorpresa, pues no es habitual ver a un sacerdote en medio de la pista.

Publicidad

Sin embargo, el mayor cuestionamiento se dio en la casa Beta, cuando los participantes estaban recordando lo sucedido en la fiesta, por lo que Carballo no pudo quedarse con la duda: "¿hasta qué punto está permitido que un padre, de una iglesia tan religiosa, pueda bailar reggaeton rodeado de tantas mujeres?"

Esto hizo que Moisés , viéndolo como algo muy normal, le respondiera que no había ningún lío con tal de que no tuviese ninguna mala intención, asegurando que no considera que el padre haya hecho algo malo.

Publicidad

¿Qué comentarios hubo en las redes sociales?

Definitivamente el Padre Torvic ya tiene una gran fanaticada en las redes, pues su actitud ha causado que muchos colombianos le tomen cariño y quieran apoyarlo desde sus inicios en la competencia.

Publicidad

Yo viendo como el padre torvic se tira los pasos prohibidos en el club house #DesafioTheBox #Desafio2022 #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/MAhZiLTLNW — David Reyes (@davidreyesvas) March 9, 2022

Ese Padrecito me va a hacer el desafio 🤭

Aguante el Padre #DesafioTheBox pic.twitter.com/wmfY5cI1B1 — Fernanda Giraldo (@Atte_Lu) March 9, 2022