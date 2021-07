Madrid, del Desafío The Box, recordó que al inicio su madre no la apoyó con el embarazo

El Desafío The Box es el escenario perfecto para conocer más sobre la vida de los Súper Humanos. En esta oportunidad, fue Madrid la que se robó los mensajes de admiración por sacar adelante a su pequeño hijo luego de que su familia no la respaldara por tener un embarazo a temprana edad.

Justo cuando se encontraba recordando emotivos momentos junto a Cami y Esteban , la desafiante confesó que tanto su hermana como su madre son ahora las mejores amigas que puede tener; sin embargo, no siempre fue así, ya que antes les llegó a dar muchos dolores de cabeza a sus seres queridos.

"Me hice con muchas malas amistades y me fui a vivir a la casa de una amiga, hasta que mi mamá me dijo que si no me devolvía para la casa me iba a lleva el Bienestar Familiar porque era menor de edad, yo toda asustada me fui para la casa y ya ahí quedé en embarazo", puntualizó.

Además, recordó que al inicio del embarazo su madre se abstuvo de apoyarla porque su hermana estaba cruzando por la misma situación, así que tuvo que empacar sus cosas e irse. Fue aproximadamente un año después que le volvieron a abrir las puertas del hogar; no obstante, como todas las habitaciones ya tenían dueño, tuvo que dormir junto a su pequeño en la sala de la casa.

No te pierdas estos y más detalles en el video completo.