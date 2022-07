Karina confiesa aquello que le faltó para superar la prueba de la Semifinal del Desafío The Box 2022

Nunca, a pesar de que así se crea, ningún Súper Humano estará lo suficientemente preparado para afrontar las inesperadas pistas del Desafío The Box , las cuales están llenas de incertidumbres aunque las hayan atravesado en diversas ocasiones, pues cuando más se cree conocer una pista, esta da un giro inesperado y llega con más obstáculos que cambian todos los planes y estrategias.

Esto fue algo que Karina pudo comprobar mientras cumplía ese sueño de participar en la Semifinal de Mujeres, en la que entregó todo de sí e hizo una excelente participación, al igual que las otras tres participantes. La llanera entendido que esta etapa se jugaba a otro precio y que la habilidad para compactar aire, tierra, agua, contacto y el Box Negro en un solo recorrido era algo de lo más exigente a lo que se había enfrentado y que la estrategia para atravesar cada elemento también juega un punto clave.

"Yo creo que la Semifinal fue una prueba que recopiló todo lo que vivimos en El Desafío, fue muy dura, muy exigente, requería de todas las habilidades. Lastimosamente, no se nos dio esa parte final, por eso yo en un momento decía que me hacía falta ver más capítulos del Desafío", dice entre risas esta exparticipante, quien estuvo a dos obstáculos de cruzar la meta final para ser parte de la última y gran pista.

"Uno cree que es deportista, que se siente fuerte, que es bueno para correr, pero hay cosas en las que uno no entrena o no perfecciona y por eso ese palo me jugó una mala pasada y también el perezoso, que ahí a las malas lo logré, pero sí me hizo falta de pronto haber visto más pruebas y haberme dado cuenta de qué más tenía que mejorar", confiesa la representante del llano colombiano, quien se caracterizó por ser constante en su rendimiento y mantener el liderazgo de su grupo.

Ante su participación en la Ciudad de las Cajas, Karina dice que para afrontar esta parte de la recta final: "la preparación fue El Desafío, el deporte de Karol es el atletismo, el mío el baloncesto, pero no reúnen todo lo que tiene un Desafío, entonces yo creo que a medida que pasaba el reality afianzamos más esas fortalezas, nos íbamos conociendo y ahí veíamos en qué éramos buenas y en qué no o cómo podíamos pasar un obstáculo".

