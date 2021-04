Avance: al Desafío The Box llegará un invitado especial del humor Nadie quiere tener a este huésped en su casa, por eso los Súper Humanos van a darlo todo para ganar. Llega el 'Desafío de Sentencia, Premio y Castigo'. No te pierdas Desafío The Box, esta noche a las 8:00 p.m.