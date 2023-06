Desafío The Box 2023: Alpha y Beta luchan en el Box Amarillo por ganarse el servicio de mensajería

El capítulo número 65 del Desafío The Box 2023 inicia con los equipos compartiendo en sus respectivas casas y con una conversación que sostienen Escudero, Juli y Sara sobre la importancia de mantenerse fuertes en competencia a pesar de los malos ratos que les pueda hacer pasar la mente en todo el proceso dentro de La Ciudad de las Cajas.

La alarma suena en Tobia, Cundinamarca y Andrea Serna aparece en pantalla para anunciar la llegada del Desafío de Sentencia y Servicios que se llevará a cabo en el Box Amarillo, mismo en donde se efectuó la prueba de capitanas que desembocó en la desintegración de Gamma; por lo que aprovecha para preguntarle a Guajira si es un tema superado o si todavía le tiene un poco de respeto a este espacio.

Posteriormente, da algunas indicaciones acerca del encuentro deportivo: "Figúrense que algo pasa con la economía de aquí, es un poco sensible. Hay un ajuste en el arriendo, ahora serán de 30 millones de pesos. No pierdan de vista que además en esta prueba el ganador se queda con servicio de mensajería. Los espero, dos hombres y tres mujeres. Ya los veo", señala la presentadora en medio de la transmisión.

Una vez en el terreno de juego, tanto Beta como Alpha hacen todo lo que está a su alcance para triunfar; sin embargo, es este último grupo el que termina coronándose como el ganador de la actividad, lo que genera todo tipo de reacciones en el reality de los colombianos.

Finalmente, los participantes se reúnen en grupos para conversar acerca de cómo fue su rendimiento y celebrar la victoria que le permitirá a un Súper Humano volver a recibir noticias de sus seres queridos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?