Ricky se acerca a Kaboom para aclararle su estrategia en el Desafío The Box, ¿fin a la rivalidad? Las reacciones de los participantes del Desafío The Box 2023 luego de la prueba en el Box Amarillo no se hacen esperar; sin embargo, las que más destacan son las de Ricky, Kaboom, Gema y Maryam, ¿qué se debe?