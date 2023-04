Rapelo entrega el chaleco de sentencia del Desafío The Box en Beta, pero no le habla a Maryam

Luego de haber discutido con los integrantes de Alpha, Rapelo se dirige directamente a la casa Beta para entregarle el chaleco de sentencia a un hombre, pues este ciclo cuatro hombres deberán dejar todo en el terreno de juego para quedarse en La Ciudad de las Cajas del Desafío The Box 2023.

Al llegar a la casa, el participante saluda efusivamente a Byron y Juli; sin embargo, los interrumpe para entregarle la prenda verde a Escudero sin dar muchas explicaciones al respecto. Posteriormente, le desea mucho éxitos en el Box Negro y se dispone a regresar a su casa para hablar con sus colegas.

Los integrantes de Beta, por su parte, le dan ánimos al cantante para que tenga un buen desempeño en el Desafío a Muerte y no se deje amedrentar por sus oponentes.

"Escogieron a Escudero porque digamos no se quieren sentir como amenazados en una prueba de muerte. O sea, creen que tienen una ventaja, entonces eso puede ser también contraproducente", revela Yan, de manera que Juli apoya su punto de vista: "y la próxima prueba es clave para que tú tengas la posibilidad de escoger con quién te quieres enfrentar, me parecería que estaría bien que tú escojas".

La evidente lejanía entre Rapelo y Maryam

Sin lugar a dudas los Súper Humanos de Beta se percataron durante el corto encuentro de que algo no marchaba del todo bien entre los excompañeros. Al regresar a Alpha, Rapelo le asegura a sus amigos que notó que Maryam no es la misma de cuando estaban todos en el mismo grupo.

"Byron me dio un abrazo también, Maryam ni por ahí, como el río cuando no tiene agua", dice el participante, mientras la desafiente revela en la otra casa: "chévere porque Rapelo los saludó a ustedes, a mí ni me miró. Él dijo primero lo primero y saludó a Byron y saludó a Juli (...) ¿Cómo se le va a pasar si yo soy la más grande del grupo?".

