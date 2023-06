Capítulo 57 del Desafío The Box 2023: Alpha perderá a una integrante vital para el grupo Cerraremos este Desafío a Muerte en el Box Negro para abrirle camino al Desafío de Capitanas. No te pierdas el Desafío The Box 2023 esta noche a las 8:00 p.m., después de Noticias Caracol.