Catalina Aristizábal: "Interrumpí mi año sabático para hacer parte del Desafío"

Catalina Aristizábal será una de las presentadoras del Desafío 2017 y estás más feliz que nunca y aunque lleva 20 años de carrera en los medios, asume que este será un enorme reto.

En medio de un descanso recibió la propuesta y no dudó un segundo en aceptarla. “Como no me iba a interesar el programa más visto de la televisión colombiana”, dijo.

Asegura que en pantalla la veremos tal cual como ella es, con su estilo fresco y natural que la caracteriza.

Durante varias semanas estará lejos de su familia, pero tiene todo bajo control y aprovechará la tecnología para no desconectarse de su esposo e hijos.

Hasta el momento solo sabe que tendrá una larga jornada de grabación, que estará al frente de cada prueba y al tanto de todo lo que ocurre con los participantes de esta temporada.

Catalina estará en esta temporada junto a Melina Ramírez , quien también será una de las nuevas caras del Desafío.

