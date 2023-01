Relajada y decidida.

Juanita no se va con rodeos en el amor, disfruta lo que llega a su vida y saca el mejor provecho de eso. No tiene miedo a experimentar en su área sentimental. Si siente que debe amar, no vacila en hacerlo, sin embargo, tal impulsividad la pondrá en el dilema más incómodo de todos. ¿Qué decisión tomará?