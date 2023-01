Years & Years llega a la fiesta de inauguración del Estéreo Picnic 2019

Para mantener una tradición del FEP se volverá a celebrar la Fiesta de Inauguración con la elegancia synth pop de una de las bandas del momento: Years&Years.

El jueves 4 de abril en Armando Music Hall se revivirá esta tradicional fiesta que ha traído a grandes como LCD Soundsystem, The Kooks, Eagles of Death Metal, La Mala Rodríguez y Portugal. The Man.

The Prodigy se suma al Festival Estéreo Picnic 2019.

Olly Alexander, Mikey Goldsworthy y Emre Türkmen le dieron forma a Years&Years en Londres en 2010 y dos años después le declararían al mundo su existencia con el sencillo “I Wish I Knew”. En 2015 llegaría su primera placa discográfica titulada Communion y con hit bajo el brazo, “King”, nominado a Brit Awards, MTV Europe Music Awards y más. Luego vendría Palo Santo, descrito por The Guardian como un disco “astuto” y calificado con cuatro de cinco estrellas. Uno de los mejores discos de 2018.

Este show será exclusivo para clientes del Grupo AVAL. No te quedes por fuera de la Fiesta de Inauguración del FEPX con Years&Years el 4 de abril en Armando Music Hall.

