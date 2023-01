Video de bajo presupuesto inspirado en las Hermanitas Calle compite en premios de Berlín

Los colombianos están nominados, en la categoría de MEJOR VIDEO CLIP DE BAJO PRESUPUESTO, junto con grandes nombres de la música de Chemical Brothers, SIA, y Vitalic. De igual manera los colombianos comparten en competencia junto a grandes Nombres de la industria musical y audiovisual como ORBITAL, Una de las bandas clave de la música electrónica británica de los 90’s, JACK WHITE, BREAKBOT, DIPLO, LITTLE DRAGON, GESAFFELSTEIN, THE HORRORS, MUSE, DIZZE RASCAL, AMELIA ARSENIC y THE PRODIGY entre otros. Los BMVA es uno de los festivales de videoclips más importantes del mundo y tiene como slogan “No importa el idioma, el género ni la popularidad, los BMVA premian la calidad, originalidad y la diversidad” este año celebra su sexta edición.

La apuesta colombiana, IF YOU DONT LOVE ME de POISON ARROW es un homenaje a la cultura popular colombiana y al legado que de mano de FABIOLA VARGAS (HERMANITAS CALLE) le hace con una cuchilla de afeitar a la hermosa protagonista del video; El videoclip es un ecléctico mix de iconos populares y homenajes kitsh con el VOGUING, la cultura queer y las femme fatales.

El Berlin Music Video Awards es un festival internacional que ubica a los cineastas y el arte detrás de los videos musicales como centro de atención. En un evento que fortalece principalmente las relaciones para las industrias de video y música en Europa, y compatible con artistas emergentes y famosos.

Tiene una amplia selección de maratones de videos musicales, jueces profesionales de la industria, presentaciones en vivo, clases magistrales, talleres y eventos de networking, este festival no solo es un lugar de encuentro para cineastas, sino también para músicos y para todos los entusiastas de la música y las artes.

“Para nosotros como colombianos es un honor estar nominados junto a nombres de la industria con un nivel impresionante, y nos la creemos, estamos seguros que dimos lo mejor de cada uno en la creación de este videoclip, con mucho respeto hacia Colombia, hacia el género y las raices que Natalia estaba honrando y también hacia el oficio como creadores audiovisuales, nos damos un lugar y nos encanta poder compartir junto a estos pesos pesados durante el festival; ahora vamos a compartir con los realizadores de los videos de Chemical Brothers, SIA, y Vitalic! Quien quita en el festival resulte una colaboración de Natalia para un nuevo disco con alguno o yo termine dirigiendo un videoclip de ellos, estamos más que listos para hacerlos en Colombia”, Luis Parada Director del videoclip

