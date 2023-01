Vestido que usó la princesa Diana en su baile con John Travolta será subastado

El icónico vestido que usó la princesa Diana cuando bailó con el actor John Travolta en la Casa Blanca será subastado el 9 de diciembre, anunció la casa de venta londinense Kerry Taylor.

"Lady Di" usó este largo vestido de terciopelo azul noche, con los hombros desnudos, en una cena ofrecida en 1985 por el presidente estadounidense Ronald Reagan en honor al príncipe y la princesa de Gales.

Con valor estimado entre 250.000 y 350.000 libras (entre 325.000 y 455.000 dólares), el vestido fue inmortalizado en fotos que muestran a Diana bailando con Travolta al ritmo de "You Should be Dancing", de la la película "Fiebre de Sábado por la Noche".

Según la casa de subastas, la princesa Diana había expresado "sólo un deseo al viajar a Estados Unidos": bailar con el actor.

"Bailamos durante 20 minutos, tenía un buen ritmo. Yo estaba en el séptimo cielo", confió luego Travolta en un programa de entrevistas australiano, evocando un "cuento de hadas".

El vestido, que la princesa había usado varias veces, fue creado por el diseñador inglés Victor Edelstein y ya había sido adjudicado a 240.000 libras en una venta anterior en 2013.

Otras dos piezas que pertenecían a "Lady Diana" serán también vendidas el 9 de diciembre: un segundo vestido en terciopelo azul diseñado por Katherine Cusack, así como otro más corto, en un estilo marino, que la princesa "llevaba en privado", según la casa de subastas.

La princesa, su compañero Dodi Al Fayed y su conductor Henri Paul murieron el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico bajo un puente en París.

Foto: AFP

