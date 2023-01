¡Va por todo! Maluma confesó cuál es su nuevo reto musical

Con un profesor de inglés en gira y disciplinados estudios, Maluma encara su nuevo objetivo comercial: abrirse paso en el mercado angloparlante.

Mucha piel y sensualidad en 'Felices los 4', el nuevo videoclip de Maluma

Publicidad

"Es una meta y un propósito que he tenido desde hace unos meses. He estado viajando con instructor de inglés, he tratado de ser muy disciplinado con el tema", afirmó el artista en la conferencia latina de la música organizada por Billboard en Miami.

"Ojalá que haya un crecimiento en mi carrera si hago música en inglés. Pero más que nada lo quiero hacer por gusto personal", añadió.

Ella es Natalia Barulich, la modelo que se desnudó junto a Maluma en ‘Felices los 4’

Publicidad

Autor de éxitos que arrasaron en Latinoamérica y España como "Sin contrato", "El perdedor" o "Borro cassette", Juan Luis Londoño Arias saltó al mercado discográfico luego de ganar popularidad en las redes sociales.

"Yo sabía que las redes sociales iban a ser la plataforma para compartir mi música y así fue como comencé: usando Twitter y compartiendo mis videos en YouTube", contó el cantante de 23 años ante un público de cerca de 500 personas. "Así empezó todo".

Publicidad

Maluma ofrecerá charla sobre las nuevas tendencias en la música

El ídolo juvenil tiene más de 45,5 millones de seguidores en las redes sociales y su cuenta en YouTube/VEVO ha acumulado más de 4.000 millones de clics.

Publicidad