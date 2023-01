Una charla con Noodles de The Offspring hablando de discos, anécdotas y nuevos planes musicales

El pasado 31 de octubre, en plena noche de Halloween, The Offspring pisó suelo colombiano por tercera vez en su historia para presentar una verdadera fiesta de purificación en compañía de los también estadounidenses Bad Religion.

Previo a su concierto en la capital colombiana, tuvimos acceso en el hotel para entrevistar a Kevin John Wasserman, más conocido como Noodles, quien es el guitarrista principal de The Offspring.

Durante la charla, el músico hizo un balance de la gira de la banda por Suramérica, habló de la relación de The Offspring con Bad Religion, reveló detalles de la nueva canción de la banda "It Won"t Get Better" y del nuevo disco que están preparando.

De igual manera, Noodles contó cómo el disco "Smash", el más representativo de The Offspring, cambió la música alternativa y reveló cuál fue el aporte de su banda para revitalizar el género del punk rock en los años noventa.

Finalmente, el guitarrista contó cómo él y los demás integrantes del grupo encuentran inspiración para repetir en vivo sus temas clásicos y desveló si, después de una carrera de más de tres décadas, hay algo que le falte a The Offspring por conseguir.

Agradecimientos: Álvaro Castellanos y Flora Entretenimiento.

