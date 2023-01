¡UB40, Ali Campbell & Astro llegan a Colombia para dar un show sin precedentes!

UB40, Ali Campbell & Astro, han anunciado un épico ‘A Real Labour Of Love’ tour para el 2019 y 2020. La legendaria banda de reggae junto a Ali Campbell y Astro llegará a Bogotá el próximo sábado 22 de febrero como parte de su gira por Suramérica después de exitosas presentaciones por el Reino Unido, Estados Unidos e Indonesia.

La gira comenzó en Bournemouth, UK el 25 de marzo del 2019, y continuó por ciudades como Hull, Birmingham, Manchester, Nottingham, Sheffield, Cardiff, Londres y Brighton.

A principios del 2019, la banda lanzó "A Real Labour Of Love", su álbum más exitoso en 25 años, que debutó en el No.2 en las carteleras del Reino Unido.

Con el 2019 marcando 40 años desde que se formó UB40, la legendaria banda de reggae celebrará grandes conciertos donde interpretarán éxitos mundiales como "Red Red Wine", "Cherry Oh Baby", "Rat In Mi Kitchen" y "Kingston Town". Ali Campbell & Astro estarán en el escenario con su increíble banda de reggae de 11 músicos.

Como miembros fundadores de la banda de reggae más grande de Gran Bretaña UB40, el cantante Ali Campbell y el segundo vocalista Astro encabezaron la lista de sencillos del Reino Unido en tres ocasiones y vendieron 70 millones de discos mientras llevaban su mezcla musical suave pero arraigada a todos los rincones del mundo.

Entre 1983 y 1998 UB40 produjo tres álbumes de "Labour Of Love", llevaron éxitos como "Cherry Oh Baby" de Eric Donaldson, "Kingston Town" de Lord Creator y "Come Back Darling" de Johnny Osbourne a una nueva audiencia global. También encabezaron las listas a ambos lados del Atlántico con su versión reggae de Neil Diamond "Red Red Wine" . Ahora con "A Real Labour Of Love" nos muestran una fresca muestra de la legendaria serie de álbumes, poniendo el foco principalmente en los hits de reggae de la década de 1980.

El nuevo álbum "A Real Labour Of Love" fue producido por Ali, cuya reconocida voz se amplifica con el estilo vocal "sing-jay" de Astro. Este último toma la delantera en seis de las 16 pistas del álbum, colocando a los dos cantantes al frente de una banda de 10 músicos.

Este imperdible espectáculo, tendrá disponible a la venta las entradas en Tuboleta.com y en su call center 593 63 00 desde el 06 de diciembre.