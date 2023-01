¡Terrorífico! Se conoció el tráiler final de ‘Stranger Things 3’

El lanzamiento de la tercera temporada llegará el 4 de julio de 2019 y tendrá 2019.

En los adelantos, se aprecia que el mal regresa a Hawkins, Indiana, en Estados Unidos.

¿De qué se tratará esta nueva temporada?

En el verano de 1985, el calor comienza a sentirse en Hawkins, Indiana. La escuela terminó, se inauguró un nuevo centro comercial, y la pandilla de Hawkins transita el límite con la edad adulta. Nace el amor y no tarda en complicar la dinámica del grupo, que deberá descubrir cómo crecer sin distanciarse. Pero el peligro es inminente: tras amenazas de viejos y nuevos enemigos, Once y sus amigos recuerdan que el mal no muere, evoluciona. Para sobrevivir, deberán permanecer más unidos que nunca sin olvidar que la amistad siempre es más fuerte que el miedo.

Once, Will, Jonathan y Joyce Byers, el alguacil Jim Hopper, Mike y Nancy Wheeler, Dustin Henderson, Lucas Sinclair, Steve Harrington y Max Mayfield, la nueva amiga del grupo, están de vuelta para enfrentar una nueva amenaza.

