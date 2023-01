Te contamos por qué Eminem, quien cumple 44 años, es el rapero más exitoso del mundo

Cuando Eminem llegó a la estratósfera musical, lo hizo por todo lo alto. Su primera canción conocida 'My name is' fue una carta de presentación ruda y sumamente poderosa, con la que le dijo a la industria que el chico blanco de Detroit llegaba para quedarse.

Desde entonces, Marshall Bruce Matters III no paró de brillar y aparecer. Con su primer álbum, The Slim shady LP, generó todo tipo de reacciones, ya que sus letras agresivas, que atacaban tanto rivales en la industria del rap como de otros géneros musicales se ubicaron en todos los rincones de Estados Unidos. Pero el golpe más fuerte llegaría con su segundo álbum: The Marshall Matters LP. Apenas salió, el disco vendió más de un millón de copias en su primera semana, puso varias canciones arriba de los tops de popularidad y abofeteó a todo el que se le cruzó con su forma de ser contestataria, polémica y siempre frentera.

Publicidad

El éxito no dejó de golpearlo: sus siguientes discos debutaron todos en el primer lugar, con ventas considerables; ganó un Óscar y varios Grammy y se hizo con el respeto de la cultura rap, ampliamente dominada por la comunidad afroamericana.

Estos son algunos datos que hace a Eminem el rapero más exitoso de la historia.

- Su segundo disco, 'The Marshall Matters LP', es el disco de rap más vendido de la historia: vendió en su primera semana 1'700.000 copias y ya llega más de 50 millones a nivel mundial, con lo que también se convirtió en uno de los más vendidos en la década del 2000.

- Emimen ganó el Premio Óscar a Mejor Canción Original con el soundtrack de la película '8 Mile'. La canción, llamada 'Lose Yourself', también fue una de las más exitosas y vendidas de la década.

Publicidad

- Ha sido considerado varias veces como el artista más exitoso de la década del 2000, gracias a la venta combinada de sus discos.

- En varias publicaciones especializadas, como la Revista Rolling Stone, Emimen ha aparecido en las listas de 'Los Mejores Artistas de Todos los Tiempos' y siempre ha estado en el Top 5 de los Mejores Artistas Hip Hop de la historia, a veces por encima de leyendas como Tupac Shakur, Notorious B.I.G., Nas, The Beastie Boys y Dr. Dre.

Publicidad

- Ha logrado vender más de 150 millones de álbumes en el mundo y sus álbumes (The Marshall Matters LP, The Eminem Show, Encore, Relapse, Recovery, The Marshall Matters LP 2) han llegado al número 1 en ventas, logrando un récord en la música Rap.

¿Cuál es el mejor artista de Hip Hop de la historia?