Storyland Music Festival 2019 confirma el primer line up de artistas

En esta oportunidad el reconocido festival contará con la presentación de Don Diablo en Colombia, DJ número 11 del chart de DJ Mag.

Es importante señalar que Storyland es un espacio dirigido también a los amantes del techno y de la escena underground, por lo que también participará el DJ francés Popof.

Publicidad

Este es apenas un abrebocas que de seguro dejará sin aliento los amantes del techno, el house, el trance y el EDM, ya que el talento invitado para esta próxima edición está encabezado por nombres de gran reconocimiento a nivel mundial.

Un poco sobre los artistas:

DON DIABLO

Publicidad



Luego de haber obtenido múltiples canciones en los Top 5 de Beatport como ‘AnyTime’, ‘Starlight’ y ‘On My Mind’, se convirtió en el remezclador mejor pagado del mundo, Don Pepijn Schipper, más conocido como Don Diablo, ocupa actualmente el puesto número 11 dentro del top de DJS de la revista Dj Mag.

Este Dj, productor y compositor holandés es capaz de combinar distintos estilos musicales, moviéndose en géneros como el electro, el dubstep y por supuesto, el house. Su portafolio actual incluye remixes con grandes estrellas del pop como Madonna, Ed Sheeran y Rudimental. Además, colaboró y produjo temas para artistas como Kelis, Alex Clare, Example, Dragonette y Tiësto, solo por nombrar unos pocos.

Publicidad

A inicios de 2015 lanzó su propia disquera, llamada HEXAGON, en la que hizo un primer lanzamiento con el remix para el tema ‘Make me feel better’ de Alex Adair, que le hizo ganador del puesto No. 1 en Beatport durante 2 semanas continuas. Durante 2016 fue el encargado de colaborar a Rihana para el remix del tema “Love on the brain”.

Sus shows alrededor del mundo son explosivos, enérgicos y llenos de baile, lo que lo ha convertido en un artista imprescindible para los mejores festivales del mundo, por lo que su participación en Storyland promete una experiencia única para los amantes del House y el Future House.

Publicidad

POPOF

El Francés Alexandre Paounov, más conocido como Popof, es uno de los Dj’s más reconocidos dentro del mundo del house y el techno. Su habilidad va más allá de la mezcla, ya que su nivel como productor, compositor y arreglista lo ha llevado a escenarios internacionales con innumerables giras, contando con una base de fans bastante sólida a nivel mundial.

Durante el año 2009 fue elegido Mejor Artista Revelación en los Ibiza Dj Awards y cuatro años después fue nombrado mentor oficial del aniversario número quince del París Techno Parade, un honor compartido por el Ex Ministro de Cultura ante más de 300.000 participantes.

Publicidad

Storyland, el mejor Festival de Latinoamérica -en su categoría-, reitera con este anuncio que sus tarimas son siempre el portal por excelencia para la llegada a nuestro continente de los mejores exponentes de cada uno de los géneros que envuelven la música electrónica.

Para su séptima edición, el festival decidió hacer el lanzamiento oficial con ocho meses de antelación el pasado mes de mayo, pensando precisamente en que, para sus asistentes, ir a Storyland es todo un plan de vacaciones en la mágica ciudad de Santa Marta, por lo que es importante que puedan reservar sus hoteles, comprar sus transportes y planear todas sus actividades con antelación.

Publicidad

Mira también:

Martin Garrix aterrizará en Colombia en noviembre

Publicidad