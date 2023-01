'Roma' y 'The Favorite', máximas favoritas a los Oscar con diez nominaciones

La película mexicana "Roma", de Alfonso Cuarón , y "The Favorite", de Yorgos Lanthimos, parten como las máximas favoritas en la 91 edición de los Óscar con diez nominaciones cada una, informó la Academia de Hollywood.

La estatuilla a mejor película la disputarán "BlacKkKlansman", "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "Vice", "Roma" y "A Star is Born".

Publicidad

Es la primera vez que una cinta en español (y mixteco) es nominada al Óscar más importante, el de mejor película. Antes de "Roma" nueve filmes extranjeros -entre ellos "Il Postino", "Z" o "Life is Beautiful"- lograron esta candidatura pero ninguno lo consiguió.

Estos son algunos nominados en las principales categorías:

Mejor Actriz

Yalitza Aparicio, "Roma"

Publicidad

Glenn Close, "The Wife" ("La esposa" o "La buena esposa")

Olivia Colman, "The Favourite" ("La favorita")

Publicidad

Lady Gaga, "A Star Is Born" ("Nace una estrella" o "Ha nacido una estrella")

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?" ("¿Podrás perdonarme?")

Publicidad

Mejor director

Alfonso Cuarón, "Roma"

Spike Lee, "BlacKkKlansman"

Pawel Pawlikowski, "Cold War"

Publicidad

Yorgos Lanthimos, "The Favourite"

Adam McKay, "Vice"

Publicidad

Mejor actor

Christian Bale, "Vice" ("El vicepresidente: Más allá del poder" o "El vicio del poder")

Publicidad

Bradley Cooper, "A Star Is Born" ("Nace una estrella" o "Ha nacido una estrella")

Willem Dafoe, "At Eternity"s Gate" ("Van Gogh, a las puertas de la eternidad")

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, "Green Book" ("Green Book: Una amistad sin fronteras")

Publicidad

Mejor filme extranjero

"Roma" (México)

Publicidad

"Capernaum" (Líbano)

"Shoplifters" (Japón)

Publicidad

"Cold War" (Polonia)

"Never Look Away" (Alemania)

Mejor actriz de reparto

Marina De Tavira, "Roma"

Publicidad

Regina King, "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone, "The Favourite" ("La favorita")

Publicidad

Rachel Weisz, "The Favourite" ("La favorita")

Amy Adams, "Vice" ("El vicepresidente: Más allá del poder" o "El vicio del poder")

Publicidad

"Roma", filmada en blanco y negro y distribuida por Netflix, fue nominada en total en 10 categorías.

- Mejor película

- Mejor dirección para Alfonso Cuarón

- Mejor actriz, Yalitza Aparicio

Publicidad

- Mejor actriz de reparto, Marina De Tavira

- Mejor dirección de fotografía, Cuarón

Publicidad

- Mejor filme extranjero, por México

- Mejor diseño de producción

Publicidad

- Mejor edición de sonido

- Mejor mezcla de sonido

- Mejor guión original, Cuarón

Mira también: Cuarón es nominado por "Roma" a premio de Sindicato de Directores de Hollywood

Publicidad

.

Publicidad