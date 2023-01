Que la música no pare: estos son los lanzamientos musicales de la semana

La música nunca pasará de moda, en pleno aislamiento nada mejor que alegrar en nuestras casas cada día, más si empieza un fin de semana que podemos hacer diferente y compartir con nuestros seres queridos.

Déjate contagiar de la nueva música en todos los géneros:

‘Follow’- Karol G y Anuel AA

Esta nueva canción sigue a los dos éxitos anteriores de la pareja, ‘Culpables’ y ‘Secreto’, y en su video muestra la vida cotidiana de ellos: cómo se comportan cuando están solos, cómo es su casa por dentro, los regalos que se han obsequiados y los premios que han ganado. Es una ventana exclusiva a su relación.



"Me Provocas" - Dynoro & Fumaratto

Después de su último trabajo junto al productor Brazilero Alok en "On & On", Dynoro de 20 años presenta su nueva colaboración del otro lado del Atlántico: "Me Provocas", un éxito rotundo producido originalmente por Fumaratto, principal embajador de la guaracha.



"Piensa en mí" - Paula Arenas

Esta vez la colombiana nos presenta el cover de una canción escrita en 1935 por el mexicano Agustín Lara y su hermana María Teresa Lara, es uno de los boleros más representativos de la cultura latinoamericana. Una versión llena de nostalgia y sentimiento de una canción que cuenta con más de 10 adaptaciones a lo largo de la historia.



"No se perdona" Rels B con Nathy Peluso

Este nuevo single triunfa gracias a que consigue caminar entre la individualidad, la pareja, el amor y el orgullo. Otra de las marcas de la casa de Rels B que, con este tema, continúa su ascenso imparable en la música urbana en español.



‘Mujer Satisfecha’ – Zion & Lennox

Es una mezcla de ritmos urbanos, con un inconfundible dembow y tiene una letra juguetona, la cual describe el encanto que tienen Zion & Lennox por sus respectivos intereses amorosos.



‘Por si decides quedarte’ – Dienis con Fanny Lu

En palabras del artista brasileño, esta canción pop “habla de dos personas enamoradas para las cuales no existen límites”, pero también aborda en su trasfondo el tema de la igualdad de géneros, defendiendo el hecho de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres.



‘Yo no sé’ remix – Mati Gómez, Nicky Jam y Reik

Un sencillo urbano con un toque fresco y romántico que identifica el sonido de este nuevo artista reencarna hoy con la adición de las voces de las grandes estrellas de la música latina.



‘Cuerno’- Lagos feat. Las Villa

Cuerno es una canción que parte de la idea de que a veces las cosas que en determinado momento nos parecen muy negativas, a la larga pueden terminar siendo beneficiosas, por el aprendizaje que nos dejan. De cómo hasta en las experiencias más duras y difíciles siempre se aprende algo y puede ser una oportunidad para avanzar o hacerse más fuerte; son justamente esos momentos que más nos causan sufrimiento los que más nos hacen fuertes.



‘La Calle’ – Alex Sensation, feat. De La Ghetto, Myke Towers, Arcangel, Jhay Cortez y Darell

Una colaboración única en su estilo que llega para romper esquemas en la escena musical. Cada cantante aporta su propio estilo logrando una extraordinaria combinación que sobresale en el video musical. El tema se caracteriza por tener ritmos modernos y letra que invita a todos a disfrutar



‘Nunca te olvide’ – Morat

La canción que envia un mensaje de responsabilidad frente al COVID-19 sale sin videoclip con la intención de hacer un llamamiento a los fans a ser parte de él, y estará listo tres semanas después.



‘Relación’ – Sech

Esta canción relata un caso de maltrato hacia la mujer, pero deja un mensaje positivo en cuanto a resaltar el valor de la misma y de su dignidad.



