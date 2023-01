Productor de Hollywood, Harvey Weinstein, ahora es acusado de violación

De acuerdo con la revista The New Yorker, las acusaciones de estas mujeres contra el productor de 65 años incluyen sexo oral no deseado y sexo oral y completo por la fuerza.

Una portavoz de Weinstein, Sallie Hofmeister, ha negado estas acusaciones, que degeneran una ya muy dañina escalada en el escándalo que envuelve al ganador del Óscar, despedido de su compañía The Weinstein Company cuando las denuncias limitaban a acoso sexual.

Publicidad

Mira también: Harvey Weinstein animó a su esposa a anunciar su separación

El cronista de The New Yorker Ronan Farrow -hijo de la legendaria actriz Mia Farrow- dedicó 10 meses a entrevistar a 13 mujeres que dijeron haber sido acosadas o agredidas por Weinstein.

El artículo menciona a otras actrices, entre ellas Rosanna Arquette, Mira Sorvino y la francesa Emma de Caunes, que denunciaron que el productor las sacó de proyectos o persuadió para que no fueran contratadas luego que intentara sin éxito tener relaciones sexuales con ellas.

En otro artículo de The New York Times -que la semana pasada destapó el escándalo- de este martes, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow describen encuentros similares, durante los que rechazaron los muy insistentes avances de Weinstein, quien ahora es paria de Hollywood tras haber sido durante mucho tiempo uno de sus reyes.

Publicidad

Su esposa Georgina Chapman, con quien tiene dos niñas, dijo a la revista People que lo dejaría, sin usar la palabra divorcio.

Por: AFP