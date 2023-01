'Pray for Me', lo nuevo de The Weeknd junto a Kendrick Lamar

La canción llega después de que Kendrick Lamar ganara cinco Premios Grammy , incluyendo: Mejor álbum rap, Mejor presentación rap, Mejor canción rap, Mejor video musical y Mejor presentación cantada/rap, así como del triunfo de The Weekend con el premio Grammy al Mejor álbum urbano contemporáneo, convirtiéndolo en el único artista en ganar este reconocimiento en dos ocasiones.

El álbum, Black Panther The Album llegará a las plataformas digitales el próximo 9 de febrero, mientras que la cinta Black Panther y el disco en formato físico saldrán el 16 de febrero. La compra anticipada del disco incluye el tema de estreno, Pray For Me; así como King’s Dead de Jay Rock, Kendrick Lamar, Future and James Blake y All The Stars de Kendrick Lamar y SZA. Kendrick Lamar quien ha sido acreedor a la certificación platino y ha ganado 12 premios Grammy, es considerado como uno de los artistas más importantes, aclamados por la crítica y de creatividad inventiva, y su nuevo álbum es prueba de ello.

Publicidad

Mira también:

Estos son los tráilers de las mejores películas nominadas a los Óscar.

Premios Óscar 2018: lista de nominados .

Publicidad