Porque el rock es nuestro, llega el Día de Rock Colombia 2018

La primera versión de Día de Rock Colombia se realizó el 12 de agosto de 2017 y contó con la participación de 31 bandas y 12 mil asistentes. Su segunda edición llega recargada y con muchas novedades para artistas y asistentes, quienes se darán cita el 15 de septiembre a partir de las 10:00 a.m. para disfrutar de más de 12 horas continuas del mejor rock nacional.

Te puede interesar: Diccionario del rock: una guía para entender su terminología.

Publicidad

La versión 2018 de Día de Rock Colombia trae 13 bandas que participaron en el primer encuentro y abre espacio para 19 bandas entre las que figuran grandes clásicos como Kronos, nuevas apuestas como Chimo Psicodélico, La Sociedad de la Sombrilla, No Soy un Robot e invitados de otras ciudades como La Doble A que llega desde Medellín. Este año la invitación especial es para Poligamia.

Publicidad

Esta edición se realiza gracias a las alianzas estratégicas con Circulart; uno de los mercados musicales más importantes de Latinoamérica que busca darle al rock colombiano un papel protagónico, con los festivales en otras ciudades como Galeras Rock, Ibagué Ciudad Rock y Grito Rock, entre otros. Así como con el Instituto Distrital de Turismo; lo que constituye una importante estrategia de promoción de la ciudad a través de la escena rockera.

Con el permanente objetivo de ser un espacio de impulso y promoción del rock colombiano se han realizado importantes alianzas con la academia, el sector de los bares, los almacenes y la industria en general.

Publicidad

Publicidad





El evento contará con dos tarimas, zona de comidas, zonas de emprendimiento y de experiencias de marcas. Las agrupaciones confirmadas para su versión 2018 son: La Pestilencia, Kronos, Poligamia, Grito, Superlitio, La Doble A, The Mills, Don Tetto, V For Volume, I.R.A, Nepentes, La Derecha, Koyi K Utho, Telebit, Rocka, Seis Peatones, Pirañas, Popcorn, Revolver Plateado, Los Mackenzy, Oh’laville, K-93, Alfonso Espriella, Skampida, Chite, No Soy Un Robot, La Sociedad de la Sombrilla y Chimo Psicodélico y dos bandas más que se seleccionarán gracias a la alianza con la Cámara de Comercio y el Bogotá Music Market - BOMM, como estrategia para impulsar las bandas emergentes del país.

"Uno de los objetivos de Día de Rock Colombia, es que se convierta en una plataforma para promover y darle una visibilidad al rock colombiano, una gran apuesta que le apunta a ser un evento icónico para la escena rockera. Por esto, para su segunda versión llega recargado y con muchas sorpresas para los asistentes y amantes del género", afirma Jaime Valderrama, de la banda Don Tetto y Sonora Entretenimiento, empresa que organiza el evento.

Publicidad

La venta de boletas está abierta en Ticketexpress.com.

Mira también:

Publicidad

Diccionario del rock: una guía para entender su terminología.

Canciones colombianas que hablan de independencia.

Publicidad

.