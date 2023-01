Penélope Cruz y Antonio Banderas son nominados a los premios SAG

El largometraje "A Star is Born" y las series "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Ozark" lideraron con cuatro nominaciones cada una, la lista de favoritos a la 25 edición de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG, en inglés).

"A Star is Born", un "remake" de la película del mismo nombre de 1937 y dirigida por Bradley Cooper en su debut tras las cámaras, opta a llevarse los premios de mejor reparto, mejor actor principal para el propio Cooper, mejor actriz principal para Lady Gaga y mejor actor secundario para Sam Elliott.

Publicidad

Por su parte, la serie cómica "The Marvelous Mrs. Maisel" compite en las categorías de mejor actriz de comedia con las intérpretes Alex Borstein y Rachel Brosnahan; mejor actor de comedia con Tony Shalhoub; y mejor reparto en una serie cómica.

Mira también: Estos son los nominados a los Premios Goya 2019

"Ozark", la serie sobre crímenes creada por Bill Dubuque y Mark Williams, opta a los premios de mejor actor en una serie de drama para Jason Bateman; mejor actriz en una serie de drama para Julia Garner y Laura Linney; y mejor reparto en una serie de drama.

En la categoría de mejor reparto de largometraje, considerada la principal de estos galardones, "A Star is Born" se medirá con los actores y actrices de "Black Panther", "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody" y "Crazy Rich Asians".

Publicidad

En el campo de mejor actriz principal de largometraje, las elegidas son Emily Blunt ("Mary Poppins Returns"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favourite"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?"), además de la mencionada Lady Gaga por su papel en "A Star Is Born".

En la categoría masculina, competirán con Cooper por el galardón Christian Bale ("Vice"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Viggo Mortensen ("Green Book") y John David Washington ("BlacKkKlansman").

Publicidad

Las nominadas a mejor actriz de reparto en un largometraje son Amy Adams ("Vice"), Emily Blunt ("A Quiet Place"), Margot Robbie ("Mary Queen of Scots"), Emma Stone ("The Favourite") y Rachel Weisz ("The Favourite").

Los competidores en esta misma categoría en el caso de los hombres son Mahershala Ali ("Green Book"), Timothee Chalamet, ("Beautiful Boy"), Adam Driver ("BlacKkKlansman"), Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?") y el antes mencionado Sam Elliott por "A Star Is Born".

Publicidad

Por su parte, los españoles Penélope Cruz y Antonio Banderas fueron nominados por sus papeles en televisión en "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" y "Genius: Picasso", respectivamente.

Se da la circunstancia de que Cruz y Banderas también fueron nominados a los Globos de Oro por su trabajo en estas mismas producciones.

En la categoría de mejor actriz de miniserie o telepelícula, Cruz competirá con Patricia Clarkson ("Sharp Objects"), Emma Stone ("Maniac"), Patricia Arquette ("Escape at Dannemora") y Amy Adams ("Sharp Objects").

Banderas tendrá como rivales en la categoría de mejor actor de miniserie o telepelícula a Anthony Hopkins ("King Lear"), Hugh Grant ("A very English scandal"), Bill Pullman ("The Sinner") y Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace").

Publicidad

Como mejor actor de drama, Bateman se enfrenta a Sterling K. Brown ("This Is Us"), Joseph Fiennes ("The Handmaid's Tale"), John Krasinski ("Tom Clancy's Jack Ryan") y Bob Odenkirk ("Better Call Saul").

En la categoría de mejor actriz de drama, las artistas de "Ozark" Garner y Linney se medirán con Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Sandra Oh ("Killing Eve") y Robin Wright ("House of Cards").

Publicidad

Shalhoub, en el campo de mejor actor de comedia, competirá frente a Alan Arkin y Michael Douglas ("The Kominsky Method"); y con Bill Hader y Henry Winkler ("Barry").

Las actrices de "The Marvelous Mrs. Maisel" Alex Borstein y Rachel Brosnahan se disputarán el título de mejor actriz de comedia con Alison Brie ("GLOW"), Jane Fonda y Lily Tomlin ("Grace and Frankie"). EFE

Publicidad

.