Paul McCartney regresa a Colombia en octubre

La magia y el virtuosismo de Paul McCartney estarán de vuelta en Colombia. En las últimas horas se conoció que el exintegrante de la emblemática banda The Beatles regresará a nuestro país el próximo jueves 26 de octubre en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín como parte de su gira mundial 'One on One Tour'.

'One On One Tour' es la actual gira musical del británico que comenzó el 13 de abril de 2016 en Estados Unidos y visitará varios países de Europa, Norteamérica, Asia y Sudamérica.

La primera vez que McCartney pisó suelo colombiano fue el 19 de abril de 2012 en el estadio El Campín de Bogotá.

Hasta el momento se desconocen los precios de la boletería y la empresa organizadora del concierto.

