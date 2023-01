Natti Natasha representa la fuerza y el carácter de las mujeres desde el reguetón

Natti Natasha es una cantante dominicana que, a través de sus canciones, fusiona el reguetón, el pop latino y la música tropical convirtiendo su propuesta audiovisual en una dosis altamente adictiva, sensual y difícil de sacar de la mente.

La artista de 31 años ha puesto a bailar a todo el mundo con sencillos que se han convertido en himnos de la música urbana como 'Amantes de una noche' junto a Bad Bunny, 'Criminal' con Ozuna, 'Dutty Love' con Don Omar, 'Otra cosa' al lado de Daddy Yankee y su más reciente joya 'Tonta' en compañía de Rkm & Ken-Y.

Además de su poderosa voz y sus sexies movimientos, Natti ha cautivado a sus seguidores con su carisma e innegable talento, recibiendo gran aceptación en la escena urbana mundial.

Hablamos con Natti Natasha de sus inicios en la música, su llegada al reguetón, la responsabilidad social que tiene como mujer y como artista, la importancia de las redes sociales, el secreto detrás de las colaboraciones musicales y sus planes a futuro.

¿Cómo fueron tus inicios en la música?

Fueron bien aventureros. Empecé a cantar en el coro de la iglesia de mi colegio. Siempre estaba dispuesta a colaborar, fue una experiencia muy bonita porque pude compartir y aprender de muchas personas. A partir de este momento creció mi interés por la música. Luego me presentaba en varios lugares de República Dominicana, escribía mis canciones y poco a poco fui creciendo hasta el punto de salir de mi zona de confort hasta viajar a Estados Unidos a probar suerte.

¿En qué momento se te aparece el género urbano en tu vida y decides irte por este camino?

Fue desde bien pequeña. En República Dominicana se escucha mucho el hip hop y el R&B y siempre me incliné a lo urbano por gusto propio.

¿Cuál es el secreto o la clave para que la música urbana lidere los principales charts, premios y sea tendencia a toda hora?

Es un ritmo muy pegajoso y las letras contactan bastante con el oyente porque son muy reales.

¿Cómo te va en el tema de la composición?

Muy bien. Con el tiempo he podido desarrollar este hábito y perder el miedo de mostrar las letras que escribo. Siempre trato de aportar mi creatividad en las canciones y ha funcionado.

¿Cuál es la responsabilidad que tiene Natti Natasha a través de sus canciones?

Es muy importante ser una voz para las mujeres. Las represento con respeto, mostrando la fuerza que tenemos y demostrando que somos capaces de salir adelante al igual que los hombres.

¿Por qué las redes sociales han cobrado gran importancia para los artistas en los últimos años?

Las redes sociales les han dado la oportunidad a los artistas independientes de mostrar su música en todo el mundo. En mi caso, el apoyo que tuve inicialmente partió de las redes y así he podido dar a conocer mis canciones en lugares inimaginables.

¿Cuál es la magia de hacer colaboraciones musicales? En el reguetón se ven pocas canciones de artistas en solitario.

La química. A la gente le encanta ver a varios artistas cantando juntos y componiendo una sola canción.

En una palabra o adjetivo, describe a cada uno de los siguientes artistas. Ozuna, J Balvin, Maluma, Farruko, Daddy Yankee, Don Omar y Bad Bunny.

Ozuna es creativo, J Balvin es diferente, Maluma es buen mozo, Farruko es luchador, Daddy Yankee es un ícono, Don Omar es una leyenda, Bad Bunny es único y Residente es inesperado.

Tu primer y único disco fue 'All About Me' (2012). Hay planes de sacar un nuevo disco, han pasado seis años, ¿o tu estrategia seguirá siendo lanzar sencillos?

Claro que sí. Estamos trabajando en un álbum y nos está encantando. Pronto daré noticias de la fecha del lanzamiento, pero por ahora también seguiré lanzando sencillos.

¿Con qué artistas colombianos te gustaría tener colaboraciones musicales?

Me encantaría con J Balvin y Carlos Vives.

¿Cuándo vienes a Colombia?

Pronto. Me encanta Colombia, el calor humano y cómo se goza allá es único. Ya hay planes y cuando esté confirmado lo anunciaré en mis redes sociales.

Por: Diego Báez - Periodista.

