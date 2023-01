'Uptown Funk' se convirtió en una de las canciones más exitosas de la historia

Una de las canciones más populares de los últimos años, el tema Uptown Funk, del productor Mark Ronson en colaboración con Bruno Mars, se convirtió también en una de las más exitosas de la historia, al superar la barrera de las 10 millones de copias vendidas.

Con este logro, la canción, perteneciente al álbum 'Uptown Special' de Ronson, fue certificada por la RIAA (Industria Discográfica) con disco de diamante al vender más de 12 millones de copias en Estados Unidos, incluidas las reproducciones vía streaming.

Publicidad

La Industria le otorga disco de oro a los discos o canciones que vendan más de 500 mil copias y platino a los que logren vender un millón. Por eso, el logro de 'Uptown Funk' es enormemente significativo al obtener este número de ventas en tan solo dos años (la canción se lanzó en marzo del 2014).

Además de Uptown Funk, estas son las canciones que han tenido dicho reconocimiento:

Carly Rae Jepsen — “Call Me Maybe”

Elton John — “Candle in the Wind 1997″/”Something About the Way You Look Tonight”

Eminem feat. Rihanna — “Love the Way You Lie”

Eminem — “Not Afraid”

Florida Georgia Line — “Cruise”

Imagine Dragons — “Radioactive”

Justin Bieber feat. Ludacris — “Baby”

Katy Perry — “Firework”

Katy Perry — “Dark Horse”

Lady Gaga — “Bad Romance”

Lady Gaga — “Poker Face”

Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz — “Thrift Shop”