The Sisters lanza ‘Amarte’, una canción para impulsar los sueños a través del amor

The Sisters , el dúo infantil colombiano que es sensación en los medios digitales, nos presenta su nueva canción ‘Amarte’ con una temática que nos invita a explorar un universo lleno de sueños y deseos a través del amor, ese sentimiento que debe nacer primero hacia nosotros mismos y luego hacia los demás. Y es que todos, en algún momento, hemos soñado con ser ‘algo’ o ‘alguien’ en nuestras vidas, sueños que empiezan a temprana edad. En el caso de Magdalena & Montserrat, el sueño de ser cantantes se ha plasmado en sus vidas desde muy pequeñas.

Con letra compuesta por Magdalena, la mayor de las dos hermanas, esta canción involucra las etapas de una relación que se encuentra en su punto máximo y que nos lleva hasta Marte para aprender a amar y dar lo mejor de nosotros. ‘Amarte’ también nos inspira a ser mejores y a dejar volar nuestros deseos. Viajar hasta Marte implica un camino largo que debemos recorrer para llegar a ser lo que queremos ser. Un viaje que estamos dispuestos a emprender para empoderarnos de nuestras vidas, de nuestros sentimientos y mostrarle al mundo lo que somos.

Publicidad

Mira también: The Sisters: dos niñas talentosas y llenas de magia

La canción se grabó a mediados del 2019, bajo la producción de Sergio Orejuela, en la ciudad de Bogotá. Estaba programado para lanzarse durante el primer semestre de 2020, pero se pospuso a causa de la pandemia.

The Sisters se suma a la ola de lanzamientos de videos musicales animados, impulsando así la industria de animadores del país, con un video lyric oficial en donde vemos a las chicas en versión animada, luciendo trajes de astronautas y sosteniendo los planetas en sus manos.

The Sisters se han posicionado como unas de las artistas con más acogida en redes sociales y plataformas digitales, por lo que hace poco YouTube les otorgó un reconocimiento por los más de 100k suscriptores en su canal oficial, cifra que ya casi llega a los 200k.

Publicidad

Su lanzamiento más reciente, ‘Tu Voz’ se ha convertido en un himno contra el bullying entre su audiencia juvenil y su video oficial alcanza hoy cerca del millón de views, además de hacer parte de varios listados de streaming de plataformas digitales como: Pop Colombia y Románticos en Español.

También es de resaltar la acogida internacional de The Sisters, quienes afianzan su público en países como México, Perú y Argentina, en donde ‘Amarte’ entrará a formar parte de importantes playlist de lanzamientos y género pop de cada uno de estos países.