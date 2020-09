¡Súbele el volumen y disfruta de los mejores lanzamientos musicales de la semana!

Escucha lo nuevo de Jessi Uribe, Pipe Bueno, Alkilados, Anitta, entre otros artistas.

‘Me gusta’- Anitta

Anitta lanza ‘Me gusta’, un himno repleto de estrellas para los últimos días del verano junto con Cardi By Myke Towers. El sencillo se basa en el sonido cálido y sensual que ha convertido a Anitta en una de las superestrellas del pop más importantes de Brasil. Junto con un impresionante video, es solo una muestra de su próximo álbum, que es producido ejecutivamente por el galardonado Ryan Tedder.

'Besos de limón'- Alkilados y Ky-Mani Marley

Alkilados se une al gran Ky-Mani Marley, uno de los más grandes exponentes del reggae; juntos presentan 'Besos de limón' una canción que sin duda alguna se convierte en una de las colaboraciones más importantes de la agrupación colombiana en su carrera musical.

‘Un susurro en la tormenta’- La Oreja de Van Gogh

‘Un susurro en la tormenta’ es un álbum llamado a superar cualquier problema que se les ponga; es un compendio de buenas canciones que desprenden el inconfundible aroma de La Oreja de Van Gogh, a modo de himnos tocados por la varita mágica de su particular estilo. Se ha comprobado con los temas adelantados, de trazo tan heterogéneo y rico en matices como perfectamente identificable.

‘Se te nota’- Jessi Uribe y Pipe Bueno

Por primera vez dos de los más grandes exponentes de la música popular colombiana se unen en una canción, Jessi Uribe y Pipe Bueno sorprenden a sus seguidores con ‘Se te nota’, una fusión cargada de ranchera que desde ya se perfila como la canción del año en el género. ‘Se te nota’ es la historia de una pareja que no ha podido olvidarse y que a pesar de haber intentado terminar su relación aún no han podido separarse porque su química, su pasión, su amor los excede y ninguno puede disimularlo.

‘Relación remix’- Sech

El cantante y productor musical Sech lanzó recientemente ‘Relación remix’ en colaboración con J Balvin, Rosalía, Daddy Yankee y Farruko convirtiéndose en un éxito total; el vídeo ya supera los 37 millones de reproducciones en YouTube y acumula millones de streams en Spotify apoderándose del número uno en varios países de latinoamérica. SECH debutó en el # 1 con su álbum ‘Sueños’ e inició el 2020 con su primera gira de conciertos y cinco nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina.

'Adiós’- Helleh

‘Adiós’ es la nueva entrega musical de la cantautora colombiana Helleh que le canta a la solidaridad femenina y la relación entre amigas, afianzando su estilo e identidad dentro del género urbano con letras que buscan empoderar a las mujeres.

‘Que se sepa nuestro amor’- Mon Laferte y Alejandro Fernández

Alejandro Fernández, el máximo exponente de la música ranchera alrededor del mundo, une su voz a la de la reconocida cantautora chilena, Mon Laferte, para brindarnos una colaboración única y repleta de pasión en ‘Que se sepa nuestro amor’.

Enmarcado en una excelsa producción musical, este dueto es una auténtica obra de arte que proyecta la pasión de ambos intérpretes por la cultura mexicana, reuniendo lo mejor del repertorio instrumental del país. Guitarras acústicas, trompetas, violines, y hasta un acordeón acompañan a las poderosas voces de Mon y Alejandro que, desde lo más profundo del sentimiento, nos relatan una apasionante historia de amor a la mexicana.

‘Perfecta’ – Luis Fonsi y Farruko

El artista global, ganador de cinco Latin GRAMMY® Luis Fonsi estrenó hace unas horas su esperado nuevo sencillo titulado ‘Perfecta’, el cual cuenta con la colaboración de uno de los artistas de reggaetón más reconocidos del momento Farruko.

Luego de haber conquistado el mundo y romper múltiples récords de ventas, reproducciones y vistas con los éxitos internacionales incluidos en su más reciente álbum multi-diamante Vida, Fonsi regresa con un tema influenciado por los géneros pop, urbano y reggae, compuesta por él y Farruko, bajo la producción estelar de Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

‘Canción en clave’- Linda Habitante

La cantautora colombiana, Linda Habitante, presenta su nuevo sencillo, con el que da inicio a su primer disco que verá la luz el próximo año, además de mostrar un sonido más fuerte y que le identifica completamente.

'Canción en clave' es una invitación a despertar, a reconocer que si lastimamos al otro, también nos hacemos daño a nosotros mismos, y que la mayoría de problemas que atacan a la sociedad no son culpa de un tercero, sino nuestra por no hacer nada, porque no estamos unidos como sociedad ni con la naturaleza.