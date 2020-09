Súbele el volumen a los lanzamientos musicales que de seguro te encantarán

Prepárate para el fin de semana con las más recientes canciones de tus artistas favoritos.

· ‘Levitating Remix’ - Dua Lipa con Madonna y Missy Elliot

La artista británica presenta su esperada colaboración la Reina del Pop, Madonna, además de contar con la participación de Missy Elliot. Este sencillo hace parte de ‘Club Future Nostalgia – The Remix Album’, una producción que cuenta con algunos amigos de la cantante y leyendas de la música.

· ‘En La Oscuridad’ - Golpe A Golpe con Mackie

La agrupación colombiana Golpe a Golpe se reencuentra con el puertorriqueño Mackie, con quien ya habían colaborado anteriormente. Esta vez para la canción titulada ‘En la oscuridad, que forma parte de su próximo trabajo musical ‘Backto The Future’. El sencillo busca mostrar una forma diferente de ver la oscuridad, desde los hechizos de la rumba al ritmo del dancehall y con mucho erotismo.

· ‘Ella’ Remix - Pitizion con Kenia Os Y Nicole Zignago

La artista colombiana, Pitizion, que combina el pop con un toque urbano y de rap, se unió a la mexicana Kenia OS y a la peruana Nicole Zignago para dar vida a las historias de muchas mujeres desilusionadas en ‘Ella’ Remix. En el video, las artistas celebran el empoderamiento femenino de forma divertida y animada, con muchos colores y alegría.

· ‘Chingón’ - Víctor Cárdenas con Luciana

Uno de los mayores exponentes de la guaracha, Víctor Cárdenas se unió a la cantante Luciana, quien ha colaborado con Tiesto, Hardwell, Cube Guys entre otros. ‘Chingón’ cuenta con un video producido entre Los Ángeles y Pereira, las ciudades donde viven actualmente los artistas. La canción cuenta cómo este importante género nos inyecta vida y ganas de fiesta a todos.

· ‘Nada’ - Cali Y El Dandee & Danna Paola

Con un ritmo contagioso y una letra sencilla, el poderoso dúo colombiano Cali y El Dandee se unió a la estrella mexicana Danna Paola, en ‘Nada’, una canción que habla del desamor. Este sencillo es la primera colaboración de los artistas, que incluye un fragmento del éxito de los años 60, ‘Mr. Lonely’, del legendario crooner Bobby Vinton, que se hizo famoso gracias a la estrella senegalesa Akon.

· ‘Para’ - Gianluca Vacchi & Ir Sais

El reconocido DJ y productor italiano Gianluca Vacchi se unió al cantante y compositor Ir Sais en el nuevo sencillo titulado ‘Para’, una canción que refleja la energía contagiosa y el deseo de vivir de Gianluca. ‘Para’ tiene un carácter audaz e irresistible que atraerá a cualquiera.

· ‘Jeans’ - Justin Quiles

El puertorriqueño Justin Quiles lanza su más reciente sencillo, ‘Jeans’ que forma parte de su próximo álbum. Con esta canción, el cantautor demuestra su habilidad para crear un sonido muy versátil, además de capturar su esencia. En el divertido video, el artista se ve declarando su amor por la protagonista.

· ‘Cómo No Amarte’ - Gusi y Yembema

Las maravillosas Historias de Cuarentena de Gusi continúan, para la tercera entrega, el artista se unió a Yembemá, una agrupación guapireña que resalta la música tradicional del Pacífico colombiano. ‘Cómo No Amarte’ es una canción para Colombia, pues habla de cómo extrañamos recorrer las maravillas del país.

· ‘Perriando’ - Jowell y Randy

‘Perriando’, es una canción que pertenece a la producción más innovadora hasta la fecha de Jowell y Randy, titulado 'Viva el perreo'. Un disco de 14 canciones inéditas que cuenta con colaboraciones excepcionales junto a otros artistas líderes del género reggaetón, como De La Ghetto, Don Omar, J Balvin, Miky Woodz, y más.

· 'Tarde' - Maite

La cantante bogotana Maite realiza su debut oficial con su primer sencillo ‘Tarde’, una balada pop fusionada con algunos rasgos de R&B y funk. Inspirada en el final de su primera relación, Maite desahogó todo su dolor realizando su primera composición, donde reconoce que es muy tarde para recuperar la relación y que lo único que se puede hacer es continuar.

· ‘Isla’ - Morty

El productor pionero en el crecimiento de varios artistas como Dylan Fuentes y Beele, el barranquillero Morty, presenta 'Isla', su nueva producción discográfica con la que busca impregnar de alegría a sus seguidores. Interpretado, compuesto y producido en su totalidad por el artista, ‘Isla’ cuenta con once canciones y el cual cuenta con un gran significado pues trata sobre su proceso personal y creativo.

· ‘Una Jirafa Se Balanceaba’ - Jungle Party

¡Un lanzamiento para los más pequeños! Esta nueva canción que enseña los números del 1 al 10 y hace parte del nuevo álbum de Jungle Party; una serie animada creada por la artista colombiana Vicky Echeverri, que cuenta las aventuras de Tita y John, dos niños que viven en una gran ciudad y que descubren en el libro de ‘Jungle Party’ un mundo mágico.

· ‘Goodbye My Honey’ - Puerto Candelaria

Puerto Candelaria celebra sus 20 años por lo alto, con un concierto, un disco y un video. Los Candelarios ya han adelantado un primer sencillo de este álbum, llamado ‘Goodbye My Honey’, una composición hecha entre el Sargento y Catt, que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Su video saldrá el próximo sábado 15 de agosto.

· ‘Amor de bolero’ - Pedrina

Pedrina vuelve a mostrarnos su mejor faceta: la de romántica empedernida. La artista llega con un nuevo look y una canción que nos recuerda un amor clásico, apoyada en el género bolero. Como un amor que no ha pasado ni debería pasar de moda: así suena este sencillo que resalta su suave voz con la que toca nuestro corazón.

· ‘Luna’ – Jassper

El artista presenta el video de la canción 'Luna', un tema masterizado por Felipe López y producido por Crabeats y Jack Bones, que cuenta con elementos del Afrobeat, percusiones africanas con armonías pop y el dancehall como base. Una canción que promete prender la fiesta en más de una ocasión.

· ‘La colección de Verónica’ – E Multicolor

El proyecto musical y audiovisual de Nicolás Botero que se abre campo en el género rock-electro presenta, ‘La colección de Verónica’, un segundo sencillo de su nuevo álbum ‘Personas Inexpertas’. Una canción en formato acústico, grabado en vivo durante una sesión de transmisión vía Facebook Live. La canción, una serie de pensamientos sobre objetos imposibles.

· ‘Señal’ – Camilo Séptimo

La banda Camilo Séptimo presenta dos nuevos sencillos ‘No te reconozco’ y ‘Señal’, que hacen parte de su nuevo trabajo discográfico. La primera canción nos transporta a una ambientación espacial que le canta a ese amor que cambió con el paso del tiempo y en contraste, ‘Señal’ nos lleva a un viaje íntimo de emociones cuando expresas ese sentimiento por un ser especial.

· ‘Tren Thomas’ – LeeBrian con Eladio Carrion

El artista puertorriqueño presenta ‘Tren Thomas’ junto a Eladio Carrion, un freestyle que habla de cómo su carrera ha ido creciendo y cómo su estilo de vida ha cambiado gracias a eso. La canción escrita por ambos intérpretes fue producida por ‘Faraón’. El video se grabó en Miami respetando todas las medidas de bioseguridad.

· ‘Pase lo que pase’ - Sael

El argentino Sael, nos muestra cómo el mate y el reggaetón se complementan a la perfección en ‘Pase lo que pase’ su nuevo sencillo que habla del amor en época de pandemia, pues aunque la pareja quiere verse, las circunstancias no se lo permiten.

· ‘Café en la mañana’ – El feeling con Nico Farias, Patiño, Luisa Nicholls, Black Lyon, Alea, Niko Prada y Gamboa

El Feeling presenta su nuevo sencillo 'Café en la mañana'. La canción, escrita en el 2019 durante los cacerolazos de Chile y Colombia, expone el problema social y global que representa la conclusión de un ciclo y evoca, tanto en voz como en letra, la lucha por un cambio, que empieza en el corazón de cada habitante del planeta. Su sonido cargado de percusiones folclóricas del Caribe colombiano resuena, haciendo un llamado al cambio, y las melodías en instrumentos de cuerda de la región Andina son una invitación a la reflexión.

· 'Hasta que amemos la vida'- Cesar López

Cesar López presenta 'Hasta que amemos la vida', un homenaje a los líderes sociales asesinados en Colombia, por distintas causas y actores armados, con el fin de que sus nombres y sus historias jamás sean olvidadas. Dentro de los llamados en este sencillo se encuentran Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón, María del Pilar Hurtado, Dylan Cruz, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán, entre otros.

· 'De mí' - Cozy

‘Cozy’ lanza su primer sencillo titulado 'De mí', producido por él mismo, Chiky y por DVLP, es perfecto para el verano, pues tiene ritmos del reggaetón y R&B alternativo, es una canción sensual la cual nos relata una relación en la que el cuerpo y el erotismo siempre están presentes.

· 'Vámonos' - Nobeat

Nobeat, presenta 'Vámonos' es una propuesta con sonidos urbanos para el verano que muestra el encanto lírico del artista y los más exquisitos sonidos de los instrumentos musicales de percusión, llevándolo a otro nivel el género pop urbano a su antojo.

•‘XX – REMIX’ - Feid Ft. Dalmata

Los fans de Feid pedian por todos los medios este remix, por lo que se siente muy afortunado de contar con un grande del género como lo es Dalmata. El puertorriqueño mostró interés apenas escuchó el tema y sin duda ‘partió’ el remix que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

• ‘Te quiero baby’ – Chesca Ft. Pitbull y Frankie Valli

Es una nueva versión/interpolación del icónico éxito ‘Can't Take My Eyes Off You’, grabada por el memorable Frankie Valli en 1967. Chesca y Pitbull han colaborado anteriormente y juntos tienen una química increíble tanto en sus producciones musicales como en sus presentaciones en vivo.

• ‘Junio’ – Camargo

La banda latinoamericana de indie rock estrena el video de su sencillo 'Junio', una canción ideal para iniciar el día con la mejor actitud y también para salir de los baches emocionales en los que caemos algunas veces. Es un tema que transmite buena energía con el toque de locura necesario para seguir adelante.

•’Vuelo’ - Enla Arboleda

Enla Arboleda es el proyecto solista de indie rock en español de Santiago Giraldo Arboleda, quien estrena su sencillo 'Vuelo', una canción que invita al movimiento. Sus canciones, plagadas de vida, invitan a llevar un día a la vez, aceptando el amor y entendiendo los movimientos que genera el desamor. Son un llamado a la memoria y la puerta a emocionantes viajes de horizontes alterados.

• ‘Emisión Nocturna’ – Anatómico

Un deseo inconcluso que sólo cobra vida a través de los sueños: “Anatómico busca conectar con diferentes sentimientos y temáticas con el objetivo de que sean muchas las personas que se identifiquen tanto con su sonoridad como con su discurso. Asimismo, se pueden encontrar letras que van desde lo banal y lo humano; y también desde lo misterioso e indescifrable del ser", comenta el grupo.

• ‘Ahora Villano’ - Polo Taborda

Este artista le apuesta a la música popular que nace de las raíces antioqueñas, ‘Ahora Vilano’ es una composición de Tito Pérez, pero nace de una experiencia personal porque, aunque Polo se encuentra en una relación tranquila, por años vivió los desaires del amor, al punto que en algún momento quiso decirle a su buen corazón que era mejor ser malo y volverse un villano, para que nadie le hiciera de nuevo daño.

• ‘Trato’ - Kari Castillo

El nuevo sencillo de Kari Castillo, cantante del género ranchero y popular, además abogada, está hecha a su medida. Desde las leyes del corazón, Kari rompe un contrato con él que le falló y se confió de su amor.

• ‘Duele’ - Reynell

El cantautor colombiano presenta su nuevo sencillo, el cual narra la historia de una relación que se termina de manera inesperada; el video clip se filmó en la ciudad de Barranquilla con todas las medidas de bioseguridad en medio del confinamiento, recrea a través de flashback la nostalgia, los recuerdos y la soledad generada por una ruptura amorosa, en contraste con la frescura de las playas del caribe colombiano.