Shock presenta: 'Lo que (se) fue' de Julio Victoria, un álbum para ver de lejos la realidad

Julio Victoria es, sin duda, uno de los nombres más celebrados de la música electrónica colombiana. En agosto de 2021 desde Shock lo convocaron para participar en la franja Shock Presenta en el Teatro Mayor y él ofreció en tarima uno de los actos en vivo más fascinantes que se haya podido ver junto a la orquesta La Nueva Filarmonía.

Fue un espectáculo teatral ensamblado minuciosamente para provocar tensión, ensimismamiento y adrenalina. Ahora, meses después de aterrizar del viaje, producto de esa puesta en escena que celebraba el regreso de la música después del miedo pandémico, lanzó su más reciente álbum, titulado Shock Presenta: 'Lo que (se) fue'.

'Lo que (se) fue' es un recuerdo constante, el rastro de la transformación y del cambio. La frase se la encontró Julio en la antología Palabra desorden del poeta brasileño Arnaldo Antunes, se le quedó estampada en la memoria y encajó con el espíritu de este álbum grabado durante su presentación en el Teatro Mayor.

El título del álbum no solo juega con la experiencia pasada del acto en vivo o con la versatilidad de las palabras (aplicable tanto a la poesía de Antunes como a la música del show), sino que sirvió como significante maestro para describir un momento vital en la forma de componer de Victoria, que incluía una ruptura amorosa, la sensación provocada por el encierro pandémico, la experimentación y la efusión sonora. Todo eso se evoca en el álbum.

“Mi álbum 'Lo que (se) fue' es la manera en la que todo se va transformando. En pandemia, o a principio de pandemia, asociándolo con una relación amorosa, una ruptura, un cambio constante y algo que puede ser más importante: es como la vida misma en la que vamos muy rápido y uno tiene que ir a la par para poder sentir y vivir todo esto que está pasando", Julio Victoria.

Shock Presenta: 'Lo que (se) fue' incluye siete canciones que conectan el sonido de instrumentos tradicionales colombianos como el arpa (a cargo de Wilmer López) y la marimba de chonta (en manos de Larry Ararat) con los arreglos del maestro Pedro Sarmiento, la dirección del ganador del Grammy Latino, Ricardo Jaramillo, y una base electrónica que desde la nave nodriza interpreta el mismo Julio Victoria.

Desde este 22 de octubre lo pueden escuchar en su plataforma de streaming favorita.

Julio Victoria & La Nueva Filarmonía, Lo que (se) fue - Canción por canción

• Cello tension

Nació en Pandemia en un momento de estar solos. Es una pista muy introspectiva. Precisamente era lo que sentíamos en esos momentos. Nos sentíamos solos. Nos sentíamos vulnerables. Había muchas sensaciones. El chelo presente en esta pista le da más fuerza y rigor a este sentimiento. Hay una sensación de dolor, mucha incertidumbre. 03:24

• Subspace

Es el track más experimental. Es un poco como el warm up para La Nueva Filarmonía. Se trata de salir de la realidad y con lo instrumental sentimos que se podía experimentar mucho. Teniendo esa parte experimental, toda la estructura y el juego de sonidos sentimos que podíamos jugar mucho con La Nueva Filarmonía. Y se trata de salir de la realidad.

• Swim Welles

A mí me gusta mucho Orson Welles y quise experimentar con sus voces. Son las voces de una película de Orson Welles y lo hace ver mucho más cinematográfico y le da ese poder de conceptualización al álbum.

• Separate Ways

Es el track que más emociones me genera. Específicamente en vivo iba encontrando algo muy ajeno a la realidad sonora que yo venía trabajando. Me saca de esa realidad sonora y hace parte de una relación, de una ruptura en una relación que tuve. Quería, especialmente, encontrar algo muy ajeno a la realidad. Estaba con muchos sentimientos encontrados.

• Ciel

Es muy teatral. Genera ese clímax de una presentación mucho más teatral. Es de esos tracks que a ti te transportan sobre lugares, espacios, momentos. Es emocionante porque es mucho más teatral. Yo pienso que me pierdo un poco en la velocidad de ese track. No sé si es lento, si es rápido, pero me conecta mucho el en vivo. 06:20

• Sur

Es velocidad, es adrenalina, es la manera en cómo se van dando tan rápido y tan ágil las cosas. Es una pista que te pone rápido en mood en el que se concentran instrumentos, sintetizadores. Hay momentos de mucha saturación y después suelta. Es adrenalina.

• Secreto

Es una canción que cada uno puede sacar su concepto. Es muy íntimo, muy reservado, es lo que se fue.