¿Quieres participar en Rompe Colombia 2023? ¡Ya empezó la convocatoria!

Rompe Colombia 2023, el programa de Amazon Music que busca apoyar a los artistas emergentes, abrió sus inscripciones este 7 de agosto.

Esta segunda edición contará nuevamente con el apoyo de Shock y Caracol TV, y se desarrollará mediante una convocatoria nacional abierta a todos los géneros.

Para hacer parte del festival, los artistas deben ingresar a Rompe Colombia y realizar el proceso de registro. La fecha límite de inscripción es el 20 de agosto.

En esta primera fase, 100 solistas o bandas serán preseleccionados por un jurado de Amazon Music y Shock para avanzar a la siguiente etapa.

Posteriormente, se realizará una votación digital pública, en la que la audiencia elegirá a sus artistas favoritos. Los 15 talentos con más votos pasarán a las semifinales y se presentarán en una audición en vivo en Bogotá, Cali o Medellín, según hayan definido en el proceso de registro.

Durante esta audición, un jurado calificador elegirá al mejor artista de cada ciudad para presentarse en un show final en Bogotá.

Cabe recordar que este festival es para mayores de edad residentes en Colombia. Además, los participantes extranjeros deben estar en el país durante el desarrollo del programa y contar con permanencia migratoria regular.

Para participar, las bandas o solistas deben cumplir con los siguientes parámetros:

· Tener al menos tres canciones en plataformas digitales.

· No tener más de 10 años de haber hecho su primera distribución de música digital.

· Contar con una canción de su autoría y titularidad de mínimo un minuto y medio (1' 30'') de duración.

· Tener capacidad y disponibilidad para viajar en la fecha de la semifinal a Bogotá, Cali o Medellín (los costos derivados de los traslados deben ser asumidos por las bandas o solistas).

· No pertenecer a programas de talentos emergentes de otras plataformas digitales o de servicio de streaming.

· Tener cuenta en Facebook o Instagram.

· Tener activo su perfil de Amazon Music for Artist o en proceso de activación.

Conoce en detalle los términos y condiciones de la actividad.