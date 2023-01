¿Qué es el Día de Rock Colombia?

La generación de los 80's y los 90's lleva en su sangre el rock, ellos vivieron el nacimiento de bandas colombianas legendarias que aún siguen vigentes y siguen naciendo bandas relevantes que inclusive han sido nominadas a los premios más importantes a nivel mundial de la escena musical.

Aun así nuestras bandas no tienen los suficientes espacios para trascender y compartir con sus fans, por eso queremos invitar y presentar a ustedes el Día de Rock Colombia 2017.

Un día creado para promover la colaboración y conectividad entre bandas de ayer y hoy donde el show y la experiencia musical colombiana dan como resultado un tributo al rock de todos los tiempos.

Día de Rock Colombia realizará su primera versión el 12 de agosto de 2017 en el Centro de Eventos Autopista Norte y contará con la presencia de 30 bandas: La Pestilencia, Nepentes, 1280 Almas, I.R.A., Ataque en Contra, Superlitio, Don Tetto, The Mills, Tr3s de Corazón, Telebit, Consulado Popular, Velo de Oza, Revolver Plateado, 6 Peatones, Rocka, Nawal, Lo Ke diga el dedo, Estados Alterados, The Hall Effect, Código Rojo, Doctor Krápula, Popcom, V For Volume, Árbol de Ojos, Ship, The Black Cat Bone, Pirañas, K-93, Koyi K Utho y Los de Adentro.

El evento contará con 2 tarimas se espera contar con la asistencia de más de 7.500 personas amantes del rock y el talento colombiano.

La entrada al evento tiene un costo de $77.000 por persona y las boletas se pueden adquirir acá .

