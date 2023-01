Próximamente: ‘Chicos Buenos’, una escandalosa comedia

‘Chicos Buenos’ llegará a las pantallas de cine el 19 de septiembre.

¿Cuál es su sinopsis?

Después de ser invitado a su primera fiesta, Max de 12 años (Jacob Tremblay de La habitación) se encuentra en pánico pues no sabe besar. Ansioso por obtener consejos, Max y sus mejores amigos Thor (Brady Noon de Boardwalk Empire de HBO) y Lucas (Keith L. Williams, de Last Man On Earth de Fox) deciden usar el dron del padre de Max - el cual tiene prohibido tocar - para espiar a una joven pareja adolescente besándose en la casa de al lado.

Pero cuando las cosas comienzan a salir ridículamente mal, el dron es destruido. En un intento desesperado por reponerlo antes de que su padre (Will Forte, The Last Man On Earth) vuelva a casa, el niño decide no ir a la escuela y comienza una odisea de épicas malas decisiones que involucran algunas drogas robadas accidentalmente, pintura de una fraternidad, y escapar de policías y aterradoras adolescentes. (Molly Gordon de El alma de la fiesta y Midori Francis de Ocean’s 8: las estafadoras)

De los Productores de ‘Point Grey’, Seth Rogen y Evan Goldberg, escritores de ‘Supercool’, ‘Pineapple Express’ y ‘La fiesta de las salchichas’ llega esta hilarante comedia en septiembre de 2019.

