‘No es justo’ de J Balvin fue la canción más escuchada en vacaciones

Escuchar música en el día a día se convirtió en un hábito y más en las temporadas en las que disfrutamos de nuestros descansos. Por esta razón, Spotify dio a conocer la lista de las 20 canciones más escuchadas entre junio y agosto, época de vacaciones.

J Balvin lideró la lista en Colombia con ‘No es justo’, seguido de ‘Te boté’ de Nio García y ‘La Player’ de Zion y Lennox en el tercer puesto. Aquí la lista completa:

1. J Balvin - No Es Justo

2. Nio Garcia - Te Boté - Remix

3. Zion & Lennox - La Player (Bandolera)

4. J Balvin – Ambiente

5. Ozuna - Vaina Loca

6. Piso 21 - Te Amo

7. Reik - Me Niego

8. Sebastian Yatra - Por Perro

9. Cosculluela - Madura (feat. Bad Bunny)

10. Becky G - Sin Pijama

11. Lalo Ebratt – Mocca

12. Nicky Jam - X

13. Cardi B – I Like It

14. Piso 21 – Déjala Que Vuelva

15. Ozuna – Única

16. Sebastián Yatra – No Hay Nadie Más

17. Danny Ocean – Dembow

18. Piso 21 – La Vida Sin Ti

19. Wolfine – Bella Remix

20. Karol G – Mi Cama

A nivel mundial, ‘In my feelings’ de Drake ocupó el primer lugar, seguido de ‘Girls like you’ de Maroon 5 y ‘I like it’ de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin. Aquí la lista completa:

1. In My Feelings - Drake

2. Girls Like You - Maroon 5 (feat. Cardi B)

3. I Like It - Cardi B (feat. Bad Bunny, J Balvin)

4. Lucid Dreams - Juice WRLD

5. SAD! - XXXTentacion

6. Better Now - Post Malone

7. One Kiss - Calvin Harris (with Dua Lipa)

8. Solo - Clean Bandit (feat. Demi Lovato)

9. Taste - Tyga (feat. Offset)

10. Youngblood - 5 Seconds of Summer

11. God's Plan - Drake

12. Nice For What - Drake

13. Te Boté - Remix - Nio Garcia (feat. Casper Magico, Darrell, Ozuna, Bad Bunny and Nicky Jam)

14. Jackie Chan - Tiësto, Dzeko (feat. Post Malone, Preme)

15. Back To You - Selena Gomez

16. no tears left to cry - Ariana Grande

17. Moonlight - XXXTENTACION

18. Don’t Matter To Me - Drake (with Michael Jackson)

19. Rise - Jonas Blue

20. Nonstop - Drake

